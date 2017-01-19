Широков: «Зенит» с Халком и Витселем был получше, сейчас фаворит чемпионата — «Спартак»

Экс-капитан сборной России Роман Широков сравнил «Зенит» образца своей карьеры с сегодняшней картиной в петербургском клубе.

«Зенит» с Халком и Витселем, наверно, был получше. В текущем чемпионате фаворит — «Спартак», который сейчас идет с отрывом. «Зенит» и ЦСКА постараются составить конкуренцию, тем более у команды из Санкт-Петербурга не такое большое отставание. Я ни за кого не болею, просто смотрю, как разрешится ситуация. «Спартак» в каких-то матчах показывает чемпионскую игру, а в каких-то нет.

Чемпионом становится команда, которой чуть больше везет, и «Спартаку» повезло больше в первом круге чемпионата, когда он забивал на последних минутах. Возможно, что после перерыва удача повернется к сине-бело-голубым. Тем-более «Спартак» приучил нас, что весной команда играет не очень хорошо», — сказал Широков, выступавший за питерский клуб в период с 2008-го по 2014-й год.

После 17-ти туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице.