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    Широков: «Зенит» с Халком и Витселем был получше, сейчас фаворит чемпионата — «Спартак»

    Экс-капитан сборной России Роман Широков сравнил «Зенит» образца своей карьеры с сегодняшней картиной в петербургском клубе.

    «Зенит» с Халком и Витселем, наверно, был получше. В текущем чемпионате фаворит — «Спартак», который сейчас идет с отрывом. «Зенит» и ЦСКА постараются составить конкуренцию, тем более у команды из Санкт-Петербурга не такое большое отставание. Я ни за кого не болею, просто смотрю, как разрешится ситуация. «Спартак» в каких-то матчах показывает чемпионскую игру, а в каких-то нет.

    Чемпионом становится команда, которой чуть больше везет, и «Спартаку» повезло больше в первом круге чемпионата, когда он забивал на последних минутах. Возможно, что после перерыва удача повернется к сине-бело-голубым. Тем-более «Спартак» приучил нас, что весной команда играет не очень хорошо», — сказал Широков, выступавший за питерский клуб в период с 2008-го по 2014-й год.

    После 17-ти туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2017 15:54
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    Комментарии28
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 20 января 2017, 00:57

      Кадыров станет посещать матчи на выездах и чемпионом станет Терек =))
      Разбавить ваши споры))) время покажет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 19 января 2017, 23:38

      На данность у Спартака действительно состав силён, но как и сказал Роман "«Спартаку» повезло больше в первом круге чемпионата". Повезёт во втором или нет это время покажет. Рад что наконец Спартак играет, тренер ключевая фигура у них, знает за какие ниточки дёргать.

      Зенит с Халком и Витселем - цитирую "наверно, был получше", как то неуверенно Роман высказывает точку зрения. В любом случае: Жулиано командный игрок и превосходит в этом Халка на порядок. Мак однозначно усилил игру Зенита, а Молло своё слово ещё скажет. Едиственное Витселя будет сложно заменить.
      В чемпионство Петербурга верю больше.
      У ЦСКА конечно сейчас самая сложная ситуация с травмированными, всем здоровья.



      Вот думаю и все претенденты на золото.



      Без обид для Терека, Краснодара, Амкара и Ростова у них разница с лидером 12-15 очков, слишком велика, но за лигу Европы борьба будет серьёзная.

      Всем удачи и побед.

      0
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 19 января 2017, 22:57

      Ясень пень не зря же их покупали

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 января 2017, 20:05

      Зенит с Вицелем и Халком третьим встал
      На пьедестал.
      Звёзды светят не в России --
      Деньги взял - в Китай удрал.
      Почему в Китай не едут "звёзды" русского футбола?
      Видно даже и в Пекине не ждут от наших чуда. Гола.

      0
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 19 января 2017, 19:43

      прав

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 19 января 2017, 19:26

      Не совсем согласен с Романом. Зенит весной станет чемпионом.

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > ROSTOV SUPER 19 января 2017, 19:33

      Не спорю ,шанс есть у каждого . Но расклад и факты на лицо.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > ROSTOV SUPER 19 января 2017, 20:24

      Ты так шутишь?Из Ростова ушли и будут уходить ключевые игроки,с кем тут становиться чемпионом?Удержать то что есть - это объективный максимум.

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > VVM1964 19 января 2017, 21:18

      Все очень просто. Сопоставляешь уровень игроков и сыгранность основного состава . Зенька ,на мой взгляд , более сбалансированная команда,хотя и не совсем стабильно надежно играющая в обороне.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > ROSTOV SUPER 19 января 2017, 21:59

      Валера!Извини,но Ростов немного не дотянет до чемпиона. И моему ЦСКА не светит!Наверное будет Зенит,не в обиду Спартаку!

      0
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      Рейтинг: +79

      Giletka 19 января 2017, 18:34

      Честно говоря, мне кажется сейчас Зенит сильнее. Халк только последний свой сезон научился играть с командой, а до этого вреда приносил, чуть ли не больше, чем пользы. А Жулиано сразу показал себе превосходным командным игроком.

      4
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      Рейтинг: +1126

      richi > Giletka 19 января 2017, 19:20

      В плане командной игры, зенит сейчас наверное получше, чем пару лет назад. Но тогда задачу можно было легко решить за счет состава.
      Халк - звезда мирового уровня. Жулиано пока даже не игрок сборной Бразилии.

      2
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      Рейтинг: +79

      Giletka > richi 19 января 2017, 20:07

      Звезда - это медийный статус, он не всегда коррелирует с приносимой пользой. Впрочем Халк очень классный игрок, но моё личное мнение, что хорошего он Зениту заметно больше принёс, чем отнял только в прошлом сезоне. Я помню игру, в которой ему на свободное пространство за тайм подряд раз 10 отдавали передачу, а он пытался 1в1 обыграть защитника (хотя это не было даже необходимостью, партнёры бежали в атаку тоже) и ни разу не смог - терял мяч без нарушений правил.

      1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 19 января 2017, 18:33

      Тем более,Рома даёт такие интервью,когда бабки кончаются!

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > АЛЕКС 58 19 января 2017, 19:31

      С какого перепуга у него бабки должны кончатся? Роман парень может и болтлив ,но вовсе не дурачек. Заработанным деньгам,за карьеру футболиста, найдет должное применение.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > АЛЕКС 58 19 января 2017, 20:20

      Как писали у него только в люб лиге 1,5 млн руб зарплата - прибавка к пенсии,не переживай за него.

      1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Gullit 76 19 января 2017, 22:29

      Тёзка! Я за него не переживаю!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 января 2017, 18:16

      По мне так зенит сейчас лучше,именно в плане командной игры.Всё решит весна.

      3
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      Рейтинг: +1289

      каа 19 января 2017, 18:13

      Не корректно в данной ситуации говорить об одном фаворите ... Есть три претендента у кого то шансы выше...но не надо забывать про личные встречи за "6" очков ... и игры с очень крепкими Краснодаром, Локомотивом, Ростовом, Рубином, Тереком...

      2
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > каа 19 января 2017, 18:30

      Хорошо сказано! Остались серьёзные соперники,и на чужом поле!

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