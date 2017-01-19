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  • Широков: «Зенит» с Халком и Витселем был получше, сейчас фаворит чемпионата — «Спартак»

Широков: «Зенит» с Халком и Витселем был получше, сейчас фаворит чемпионата — «Спартак»

19 января 2017, 15:54
37

Экс-капитан сборной России Роман Широков сравнил «Зенит» образца своей карьеры с сегодняшней картиной в петербургском клубе.

«Зенит» с Халком и Витселем, наверно, был получше. В текущем чемпионате фаворит — «Спартак», который сейчас идет с отрывом. «Зенит» и ЦСКА постараются составить конкуренцию, тем более у команды из Санкт-Петербурга не такое большое отставание. Я ни за кого не болею, просто смотрю, как разрешится ситуация. «Спартак» в каких-то матчах показывает чемпионскую игру, а в каких-то нет.

Чемпионом становится команда, которой чуть больше везет, и «Спартаку» повезло больше в первом круге чемпионата, когда он забивал на последних минутах. Возможно, что после перерыва удача повернется к сине-бело-голубым. Тем-более «Спартак» приучил нас, что весной команда играет не очень хорошо», — сказал Широков, выступавший за питерский клуб в период с 2008-го по 2014-й год.

После 17-ти туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Широков Роман Халк Витсель Аксель
Комментарии (37)
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oyabun
1484832021
Не надо шапкозакидательного настроения. В Зените состав не слабее, а скорее даже сильнее чем в Спартаке. Нам главное не провалить весну, как это нередко бывает в Спартаке, тогда всё будет хорошо.
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TAF
1484834728
Если футболисты Зенита поймут футбол Луческа, то разрыв будет у Зенита.
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каа
1484838788
Не корректно в данной ситуации говорить об одном фаворите ... Есть три претендента у кого то шансы выше...но не надо забывать про личные встречи за "6" очков ... и игры с очень крепкими Краснодаром, Локомотивом, Ростовом, Рубином, Тереком...
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Gullit 76
1484838981
По мне так зенит сейчас лучше,именно в плане командной игры.Всё решит весна.
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Giletka
1484840061
Честно говоря, мне кажется сейчас Зенит сильнее. Халк только последний свой сезон научился играть с командой, а до этого вреда приносил, чуть ли не больше, чем пользы. А Жулиано сразу показал себе превосходным командным игроком.
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shurik45
1484843188
Не совсем согласен с Романом. Зенит весной станет чемпионом.
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Пабло6
1484844225
прав
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doktor 100
1484855875
Ясень пень не зря же их покупали
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Наварх
1484858325
На данность у Спартака действительно состав силён, но как и сказал Роман "«Спартаку» повезло больше в первом круге чемпионата". Повезёт во втором или нет это время покажет. Рад что наконец Спартак играет, тренер ключевая фигура у них, знает за какие ниточки дёргать.
Зенит с Халком и Витселем - цитирую "наверно, был получше", как то неуверенно Роман высказывает точку зрения. В любом случае: Жулиано командный игрок и превосходит в этом Халка на порядок. Мак однозначно усилил игру Зенита, а Молло своё слово ещё скажет. Едиственное Витселя будет сложно заменить.
В чемпионство Петербурга верю больше. У ЦСКА конечно сейчас самая сложная ситуация с травмированными, всем здоровья.

Вот думаю и все претенденты на золото.

Без обид для Терека, Краснодара, Амкара и Ростова у них разница с лидером 12-15 очков, слишком велика, но за лигу Европы борьба будет серьёзная.
Всем удачи и побед.
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Cant Stop
1484863046
Кадыров станет посещать матчи на выездах и чемпионом станет Терек =)) Разбавить ваши споры))) время покажет
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