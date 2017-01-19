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    «Ювентус» включит Пьянича в сделку по Санчесу

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес все еще входит в сферу интересов «Ювентуса».

    По информации источника, туринский клуб готов включить в сделку по чилийцу хавбека Миралема Пьянича, которым интересуется «Арсенал».

    Напомним, что «Арсенал» все еще не договорился о продлении контракта с Санчесом, в услугах которого заинтересованы также «Манчестер Сити» и «Атлетико».

    Соглашение Санчеса с «канонирами» рассчитано до лета 2018 года.

    В нынешнем сезоне форвард провел за «Арсенал» в АПЛ 21 матч, в которых забил 14 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: ESPN

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    19.01.2017 08:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 21 января 2017, 05:00

      С таким подходом всегда будут четвертыми. Долой Венгера!

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 19 января 2017, 15:13

      только не это

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 19 января 2017, 12:50

      Пьянич как петушился когда переходил.... а сейчас всего лишь добавок к деньгам, для обмена.. )))

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > LOKOfanatik19 19 января 2017, 17:35

      Он просто герой очередной утки, а никакой там не добавок к чему-то

      0
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      Рейтинг: +15

      Arsenal94London 19 января 2017, 12:44

      Как замена Касорле Пьянич был бы идеален, но заменить Санчеса невозможно. Так что лучше продлить контракт.

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 19 января 2017, 11:04

      Бомбардир-это загон уток. Арсенал сделал такой запрос, но Юве категорически ответил отказом

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      Рейтинг: +1049

      mig28 19 января 2017, 10:03

      Странное решение, Арсенал опять останется без забивного нападающего)

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 19 января 2017, 08:49

      Для чего они Пьянича брали? Что бы было кого обменять?)

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