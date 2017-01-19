«Ювентус» включит Пьянича в сделку по Санчесу

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес все еще входит в сферу интересов «Ювентуса».

По информации источника, туринский клуб готов включить в сделку по чилийцу хавбека Миралема Пьянича, которым интересуется «Арсенал».

Напомним, что «Арсенал» все еще не договорился о продлении контракта с Санчесом, в услугах которого заинтересованы также «Манчестер Сити» и «Атлетико».

Соглашение Санчеса с «канонирами» рассчитано до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Арсенал» в АПЛ 21 матч, в которых забил 14 голов и сделал семь результативных передач.