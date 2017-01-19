Павлов: «Уровень российских футболистов не соответствует их зарплатам»

После 2018 года отменят и лимиты,и осень-зима,а останутся только клубы с богатыми спонсорами-в этом случае резко обострится конкуренция не только у игроков,но и тренеров-в итоге в командах будут только сильные игроки-тогда и начнет возрождаться качественный футбол! В противном случае на футбол будут ходить как на тусовку !
Заслуженный тренер России Сергей Павлов поделился мнением насчет финансовой стороны национального футбола.
«Конечно, уровень наших футболистов далеко не соответствует их зарплатам. Эта тенденция началась несколько лет назад. Сегодня регионы несколько провисли, и содержать команды тяжело стало. Надо заниматься воспитанием своих игроков. Потолок зарплат? Это трудный вопрос. Ограничения некоторые должны быть, но надо обсуждать на уровне президентов клубов. Я против лимита. Должны играть сильнейшие. Я против лимита в любом его виде», — сказал Павлов.
В разное время Павлов был членом тренерского штаба сборной России и московского «Спартака». Занимал должность главного тренера в «Кубани», московском «Торпедо» и тульском «Арсенале».