Павлов: «Уровень российских футболистов не соответствует их зарплатам»

Заслуженный тренер России Сергей Павлов поделился мнением насчет финансовой стороны национального футбола.

«Конечно, уровень наших футболистов далеко не соответствует их зарплатам. Эта тенденция началась несколько лет назад. Сегодня регионы несколько провисли, и содержать команды тяжело стало. Надо заниматься воспитанием своих игроков. Потолок зарплат? Это трудный вопрос. Ограничения некоторые должны быть, но надо обсуждать на уровне президентов клубов. Я против лимита. Должны играть сильнейшие. Я против лимита в любом его виде», — сказал Павлов.

В разное время Павлов был членом тренерского штаба сборной России и московского «Спартака». Занимал должность главного тренера в «Кубани», московском «Торпедо» и тульском «Арсенале».