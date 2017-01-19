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    Павлов: «Уровень российских футболистов не соответствует их зарплатам»

    Заслуженный тренер России Сергей Павлов поделился мнением насчет финансовой стороны национального футбола.

    «Конечно, уровень наших футболистов далеко не соответствует их зарплатам. Эта тенденция началась несколько лет назад. Сегодня регионы несколько провисли, и содержать команды тяжело стало. Надо заниматься воспитанием своих игроков. Потолок зарплат? Это трудный вопрос. Ограничения некоторые должны быть, но надо обсуждать на уровне президентов клубов. Я против лимита. Должны играть сильнейшие. Я против лимита в любом его виде», — сказал Павлов.

    В разное время Павлов был членом тренерского штаба сборной России и московского «Спартака». Занимал должность главного тренера в «Кубани», московском «Торпедо» и тульском «Арсенале».

    Источник: Спорт FM

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    19.01.2017 00:20
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 19 января 2017, 10:53

      После 2018 года отменят и лимиты,и осень-зима,а останутся только клубы с богатыми спонсорами-в этом случае резко обострится конкуренция не только у игроков,но и тренеров-в итоге в командах будут только сильные игроки-тогда и начнет возрождаться качественный футбол! В противном случае на футбол будут ходить как на тусовку !

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 января 2017, 09:14

      Ну кто-бы сомневался что футболисты в России много получают, а отдачи от них никакой!

      1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 19 января 2017, 08:47

      урезать раза в 4-----кто хочет тот будет играть

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 января 2017, 08:43

      Я думаю наши обосрутся на ЧМ, и вот тогда возможно смягчение лимита. До этого момента изменений не будет.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > filosof sparty 19 января 2017, 08:49

      Только смягчения не будет, у нас свой путь. А виноват во всем Обама.

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 19 января 2017, 07:43

      Ну селюк всем даст негров тогда ,чтобы играли бесплатно,а наши не будут играть бесплатно или за еду

      0
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      Рейтинг: +175

      Freux 19 января 2017, 06:44

      Это давно всем известно

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 19 января 2017, 06:10

      Правильно сказал, обрезать раза в три-четыре,только потом они начнут бегать и что-то выигрывать

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 19 января 2017, 05:47

      Да ладно...Мне вот интересно...есть ли в рф люди,которые этого не понимают...говорит так, как будто совершил научное открытие.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 января 2017, 05:17

      А тут еще Китай будоражит умы футболистов.

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 19 января 2017, 05:15

      Конечно же.

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