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  • Павлов: «Уровень российских футболистов не соответствует их зарплатам»

Павлов: «Уровень российских футболистов не соответствует их зарплатам»

19 января 2017, 00:20
25

Заслуженный тренер России Сергей Павлов поделился мнением насчет финансовой стороны национального футбола.

«Конечно, уровень наших футболистов далеко не соответствует их зарплатам. Эта тенденция началась несколько лет назад. Сегодня регионы несколько провисли, и содержать команды тяжело стало. Надо заниматься воспитанием своих игроков. Потолок зарплат? Это трудный вопрос. Ограничения некоторые должны быть, но надо обсуждать на уровне президентов клубов. Я против лимита. Должны играть сильнейшие. Я против лимита в любом его виде», — сказал Павлов.

В разное время Павлов был членом тренерского штаба сборной России и московского «Спартака». Занимал должность главного тренера в «Кубани», московском «Торпедо» и тульском «Арсенале».

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Россия Павлов Сергей
Комментарии (25)
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alll-1
1484774651
ну прям америку открыл
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Garrincha58
1484776191
причем здесь зарплаты футболистов просто половину из них не надо вообще мячик пинать,а так у нас в стране почти везде деньги получают не по заслугам, а по блату
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Небесная
1484781783
Золотые слова
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Александ1982
1484787656
хоть кто-то говорит по делу!!!интересно посмотреть реакцию футболистов кокда после 2-3 мил в месяц им дадут 200 тысяч )))
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Freux
1484797490
Это давно всем известно
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RamonCSKA
1484801000
Ну селюк всем даст негров тогда ,чтобы играли бесплатно,а наши не будут играть бесплатно или за еду
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filosof sparty
1484804585
Я думаю наши обосрутся на ЧМ, и вот тогда возможно смягчение лимита. До этого момента изменений не будет.
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nik55
1484804873
урезать раза в 4-----кто хочет тот будет играть
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Опорник84
1484806443
Ну кто-бы сомневался что футболисты в России много получают, а отдачи от них никакой!
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nemolod
1484812398
После 2018 года отменят и лимиты,и осень-зима,а останутся только клубы с богатыми спонсорами-в этом случае резко обострится конкуренция не только у игроков,но и тренеров-в итоге в командах будут только сильные игроки-тогда и начнет возрождаться качественный футбол! В противном случае на футбол будут ходить как на тусовку !
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