Гризманн поддержал решение Фофана завершить карьеру

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн выступил в поддержку бывшего партнера по юношеской сборной Франции Геиды Фофана. Сегодня полузащитник «Лиона» сообщил о завершении карьеры по причине травмы лодыжки.

«Серьезное решение для моего капитана Фофана. Желаю всего хорошего!» — написал Гризманн в Twitter, прикрепив совместное фото с победного чемпионата Европы среди команд до 19-ти лет.

25-летний Фофана провел в «Лионе» шесть сезонов. Ранее выступал за «Гавр».

Une grosse pensée pour mon capitaine des Bleuets Gueïda Fofana. Je te souhaite le meilleur pour la suite pic.twitter.com/LBuXGXCNYh — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 18 января 2017 г.

«Я отказался от игры в «Манчестер Сити». Главный талант Франции завершает карьеру