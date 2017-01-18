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    Гризманн поддержал решение Фофана завершить карьеру

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн выступил в поддержку бывшего партнера по юношеской сборной Франции Геиды Фофана. Сегодня полузащитник «Лиона» сообщил о завершении карьеры по причине травмы лодыжки.

    «Серьезное решение для моего капитана Фофана. Желаю всего хорошего!» — написал Гризманн в Twitter, прикрепив совместное фото с победного чемпионата Европы среди команд до 19-ти лет.

    25-летний Фофана провел в «Лионе» шесть сезонов. Ранее выступал за «Гавр».

    «Я отказался от игры в «Манчестер Сити». Главный талант Франции завершает карьеру

    Источник: Twitter

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    18.01.2017 22:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 21 января 2017, 00:46

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