Неймар разыграл Пике на тренировке

Нападающий «Барселоны» Неймар опубликовал в своем Instagram видео, на котором он и Луис Суарес разыгрывают одноклубника Жерара Пике. Бразилец ударил одноклубника по шее, после чего сделал вид, что он ни при чем. На пару с Суаресом южноамериканцы разыграли трюк с падением: Пике толкнули в плечо, и тот упал из-за преграды в виде одноклубника, стоявшего сзади.

В текущем сезоне Неймар вышел на поле в 14 матчах Ла Лиги, в которых забил четыре гола.