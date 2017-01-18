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    Неймар разыграл Пике на тренировке

    Нападающий «Барселоны» Неймар опубликовал в своем Instagram видео, на котором он и Луис Суарес разыгрывают одноклубника Жерара Пике. Бразилец ударил одноклубника по шее, после чего сделал вид, что он ни при чем. На пару с Суаресом южноамериканцы разыграли трюк с падением: Пике толкнули в плечо, и тот упал из-за преграды в виде одноклубника, стоявшего сзади.

    В текущем сезоне Неймар вышел на поле в 14 матчах Ла Лиги, в которых забил четыре гола.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    18.01.2017 21:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 19 января 2017, 09:07

      Как Пике от Суареса отступаться начал, побоялся что укусит,)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 18 января 2017, 21:59

      главное чтобы кусаться не научил )

      0
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      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 18 января 2017, 21:51

      0
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