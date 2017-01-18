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Кокорин – Дзюбе: «Спасибо, что сделал меня сильнее»

18 января 2017, 18:51
11

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, ставший автором единственного гола в составе сине-бело-голубых в товарищеском матче против «Видеотона» (1:1), поблагодарил партнера по команде Артема Дзюбу.

«Спасибо за то, что сделал меня еще сильнее», – написал Кокорин на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Дзюба назвал Кокорина «мозолью» в связи с большим количеством деформаций кожи на ногах 25-летнего игрока и обещал его вылечить от данного недуга.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (11)
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mihail200606
1484759909
ну засосись с ним теперь как с мамаевым...
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Zeff
1484763143
Женская натура в нём явно преобладает.
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Nehdan4ik
1484763767
мудаки
Ответить
Антибиотик
1484764225
Научил драться?
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Par Mezan
1484766012
...Спасибо за то, что "СДЕЛАЛ" меня еще сильнее !..У него в-о-о-о-т такой!... (см. фото). Ха.
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lekseij2007
1484767828
В - первые, состав нашей сборной просто жутко вызывает рвотный рефлекс.
Ответить
Alex3920486
1484810381
Читает Каран...?
Ответить
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