Кокорин – Дзюбе: «Спасибо, что сделал меня сильнее»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, ставший автором единственного гола в составе сине-бело-голубых в товарищеском матче против «Видеотона» (1:1), поблагодарил партнера по команде Артема Дзюбу.

«Спасибо за то, что сделал меня еще сильнее», – написал Кокорин на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Дзюба назвал Кокорина «мозолью» в связи с большим количеством деформаций кожи на ногах 25-летнего игрока и обещал его вылечить от данного недуга.