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    Жиру: «Думаю, мой гол ударом скорпиона лучше, чем у Мхитаряна»

    Форвард «Арсенала» Оливье Жиру считает, что его гол в ворота «Кристал Пэлас» превзошел мяч, который был забит хавбеком «Манчестер Юнайтед» Генрихом Мхитаряном в матче с «Сандерлендом». Напомним, гол армянского полузащитника «МЮ» признали лучшим в английской Премьер-лиге по итогам декабря.

    «В перерыве партнеры пытались меня подколоть, заявив, что гол Мхитаряна лучше. Да, этот футболист сделал все отлично, но, думаю, мой гол лучше. А если серьезно, мы просто шутили», – сказал француз.

    Источник: Skysports

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    18.01.2017 12:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 января 2017, 11:55

      Красивый гол, зачем спорить.... К тому же чистый.

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 18 января 2017, 22:03

      кэррол красиво забил )

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 18 января 2017, 16:58

      Керрол всех заткнул

      0
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    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 18 января 2017, 15:14

      Не будь офсайда гол Мики я бы считал лучшим

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 18 января 2017, 14:50

      у Жиру кажется менее случайным, поэтому считаю его гол лучше. Но у Ибры все равно есть и получше голы )

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 января 2017, 13:21

      Естесссссна:)

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 18 января 2017, 12:51

      поздравляю

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 января 2017, 12:37

      Лучше конечно,и прежде всего потому что от гола Мхитаряна душок офсайда остаётся.

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Gullit 76 18 января 2017, 13:24

      А Марадона и Анри забивали руками, но от этого они не менее великими считались и от их голов никакого душка не оставалось! Это лично твое субъективное мнение

      0
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      Рейтинг: +15

      Arsenal94London > diadushka 18 января 2017, 15:00

      Причем тут величие и красота гола? Или ты Мхитаряна в один ряд с Анри и Марадоной уже ставишь?

      1
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      Рейтинг: +15

      Arsenal94London > 18 января 2017, 15:02

      Он это сказал в шутку, но особо упоротые глоры МЮ и некоторые жители страны на букву А будут сейчас поливать его грязью.

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Arsenal94London 18 января 2017, 16:40

      а особо упоротые глоры арсенала будут утверждать, что голы игроков арсенала лучшие, даже если они будут забиваться, к примеру, с пенальти

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > diadushka 18 января 2017, 20:40

      так и там душок остался.Я помню как марадонна и из своих ворот мяч рукой выгребал в 90(ссср-арг,,судьи как всегда не видели) до сих пор несёт.При чём тут субъективность?Это факт.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 января 2017, 12:18

      У Генриха гол лучше, он в падении уже бил, а Жиру после удара упал! А вообще, оба гола хороши)

      -2
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      Рейтинг: +15

      Arsenal94London > diadushka 18 января 2017, 14:59

      "он в падении уже бил, а Жиру после удара упал"

      Это как вообще???

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