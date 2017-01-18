Жиру: «Думаю, мой гол ударом скорпиона лучше, чем у Мхитаряна»

Форвард «Арсенала» Оливье Жиру считает, что его гол в ворота «Кристал Пэлас» превзошел мяч, который был забит хавбеком «Манчестер Юнайтед» Генрихом Мхитаряном в матче с «Сандерлендом». Напомним, гол армянского полузащитника «МЮ» признали лучшим в английской Премьер-лиге по итогам декабря.

«В перерыве партнеры пытались меня подколоть, заявив, что гол Мхитаряна лучше. Да, этот футболист сделал все отлично, но, думаю, мой гол лучше. А если серьезно, мы просто шутили», – сказал француз.