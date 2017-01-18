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    Бурчану: «Главная задача – принести максимум пользы «Арсеналу»

    Новичок «Арсенала» Александру Бурчану рассчитывает доказать свою полезность новому клубу в оставшихся матчах сезона.

    «Мне почти 32 года. Моя главная мотивация – доказать, что я еще могу, и принести максимум пользы новой команде, стать в ней одним из лучших.

    Команда в зоне вылета? А чего бояться? Даже если вылетим, то можем вернуться через год. Шучу-шучу. Все должно получиться. И в следующем сезоне «Арсеналу» будет по силам бороться за место в первой половине таблицы. Я так думаю», – сказал Бурчану.

    «Арсенал» после 17 туров занимает 15 строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 12 очков. Трансфер Бурчану клуб оформил в прошедшую пятницу. Румынский игрок перешел в «Арсенал» на правах свободного агента. Контракт подписан по схеме «1,5+1».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2017 11:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +762

      sprint5 19 января 2017, 11:41

      кто интересно его педложил

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 января 2017, 16:20

      Посмотрим на него завтра в тов матче

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 18 января 2017, 14:25

      Интересно чем это связано с Лондонским Арсеналом?

      1
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      Рейтинг: +48

      wattman > Dennis_Bergkamp 19 января 2017, 09:57

      Я вот тоже не понял, зачем Венгер купил 32-летнего игрока

      0
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp > wattman 19 января 2017, 14:08

      Бухают тут походу

      0
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