Бурчану: «Главная задача – принести максимум пользы «Арсеналу»

Новичок «Арсенала» Александру Бурчану рассчитывает доказать свою полезность новому клубу в оставшихся матчах сезона.

«Мне почти 32 года. Моя главная мотивация – доказать, что я еще могу, и принести максимум пользы новой команде, стать в ней одним из лучших.

Команда в зоне вылета? А чего бояться? Даже если вылетим, то можем вернуться через год. Шучу-шучу. Все должно получиться. И в следующем сезоне «Арсеналу» будет по силам бороться за место в первой половине таблицы. Я так думаю», – сказал Бурчану.

«Арсенал» после 17 туров занимает 15 строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 12 очков. Трансфер Бурчану клуб оформил в прошедшую пятницу. Румынский игрок перешел в «Арсенал» на правах свободного агента. Контракт подписан по схеме «1,5+1».