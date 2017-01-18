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    Transparency International: стоимость стадиона «Крестовский» превышает 50 миллиардов

    Руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев заявил, что стоимость стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге примерно на 25% превышает ранее озвученную сумму в 41 миллиард рублей.

    «Согласно сайту госзакупок, на данный момент подрядчикам выплатили 40 миллиардов 334 миллиона рублей. Но надо понимать, что есть заключенные и не оплаченные контракты на сумму 10 миллиардов 332 миллиона рублей. Из них 8 миллиардов должны выплатить «Метрострою», остальное – проектировщикам и другим фирмам. Таким образом, стоимость стадиона превышает 50 миллиардов рублей. Но сумма выплат может быть увеличена или, наоборот, подрядчику могут не выплатить все деньги», – цитирует Сухарева «Росбалт».

    Transparency International является антикоррупционной неправительственной международной организацией.

    Напомним, арена была сдана в эксплуатацию в конце декабря прошлого года. При этом на выполнение дополнительных работ по трудоустройству территории, которые должны быть завершены до 31 марта, властями Санкт-Петербурга было выделено еще около 3 миллиардов рублей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2017 01:58
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 18 января 2017, 11:57

      Самое главное для кого такая арена. У грандов европейского футбола, запросы куда скромнее чем у какого несчастного "зенита", который просаживает деньги от народного достояния. Мне как гражданину этой страны, и завтра не улыбнулся этот стадион и чемпионат мира. В стране "голод", а буржуи беснуются, не зная куда уже бабки девать.

      3
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 11:31

      эти деньги лучше бы пенсионерам отдали ,а бомжи пусть на помойке играют

      1
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      Рейтинг: +57

      mazahir 18 января 2017, 11:26

      Московские власти на новогодние украшения города потратили 7 миллиардов рублей. Обещали на следующий НГ украсить столицу ещё круче....миллиардов так на 10.
      Всё в мире относительно... стадион будет стоять лет 100,а на лампочки и всякую лабуду можно каждый год тратить по 7-10 миллиардов...

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > mazahir 18 января 2017, 11:32

      каких 100 лет

      он сыпаться начнет уже этим летом

      1
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      Рейтинг: +752

      alex1004 18 января 2017, 09:30

      Гид-переводчик водит по Питеру группу туристов из Европы.
      - А там вы видите наш новый стадион в форме летающей тарелки. Он называется Зенит-Арена и стоит миллиард евро...
      Нет, мадам, летать она не может... Даже за такие деньги.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 января 2017, 09:24

      не окупится и через 100 лет особенно в нашей стране где так сильно любят футбол

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 18 января 2017, 09:04

      работ по трудоустройству территории, которые...
      О как. Благоустройству, может?

      1
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер > vick-north-west 18 января 2017, 09:11

      Земля должна работать. Бабки-то надо отбивать. ;-)

      0
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 18 января 2017, 09:03

      За 50 миллиардов,Китай новый Питер построит,а мы стадион!!!

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 18 января 2017, 08:35

      Так, кто еще больше насчитает?

      0
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 18 января 2017, 06:32

      Эта стройка показывает как развита коррупция

      8
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      Рейтинг: +762

      sprint5 18 января 2017, 06:22

      а строительство продолжается

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