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  • Transparency International: стоимость стадиона «Крестовский» превышает 50 миллиардов

Transparency International: стоимость стадиона «Крестовский» превышает 50 миллиардов

18 января 2017, 01:58
40

Руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев заявил, что стоимость стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге примерно на 25% превышает ранее озвученную сумму в 41 миллиард рублей.

«Согласно сайту госзакупок, на данный момент подрядчикам выплатили 40 миллиардов 334 миллиона рублей. Но надо понимать, что есть заключенные и не оплаченные контракты на сумму 10 миллиардов 332 миллиона рублей. Из них 8 миллиардов должны выплатить «Метрострою», остальное – проектировщикам и другим фирмам. Таким образом, стоимость стадиона превышает 50 миллиардов рублей. Но сумма выплат может быть увеличена или, наоборот, подрядчику могут не выплатить все деньги», – цитирует Сухарева «Росбалт».

Transparency International является антикоррупционной неправительственной международной организацией.

Напомним, арена была сдана в эксплуатацию в конце декабря прошлого года. При этом на выполнение дополнительных работ по трудоустройству территории, которые должны быть завершены до 31 марта, властями Санкт-Петербурга было выделено еще около 3 миллиардов рублей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (40)
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+50/-50
1484697711
Вот это распил. Дух захватывает. Предлагаю назвать стадик "Чёрная дыра".
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falanor
1484700487
50 миллиардов рублей..... Боже сколько больниц можно отремонтировать где то в глуши России (да где угодно кроме Москвы и Питера) чтоб людям начали в конце концов оказывать профессиональную помощь, а не тока в этих 2 городах. зато ребята построили стадион чтоб теперь каждого иноземного чиновника или поп диву водить нуда. это нашем духе - все для того чтобы казаться лучше чем мы есть на самом деле. вот тебе и разница между нами и Европой - там не понтятся ради других. там стараются сделать ДЛЯ СВОИХ жизнь лучше
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ДСА
1484706327
До 60 млрд. дотянут.
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Амба Нагорск
1484709755
Зато там рядом 20000 коммуналок!
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Байкал-Сибирь
1484710320
Эта стройка показывает как развита коррупция
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Psih86
1484719433
За 50 миллиардов,Китай новый Питер построит,а мы стадион!!!
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alex1004
1484721012
Гид-переводчик водит по Питеру группу туристов из Европы. - А там вы видите наш новый стадион в форме летающей тарелки. Он называется Зенит-Арена и стоит миллиард евро... Нет, мадам, летать она не может... Даже за такие деньги.
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mazahir
1484728011
Московские власти на новогодние украшения города потратили 7 миллиардов рублей. Обещали на следующий НГ украсить столицу ещё круче....миллиардов так на 10. Всё в мире относительно... стадион будет стоять лет 100,а на лампочки и всякую лабуду можно каждый год тратить по 7-10 миллиардов...
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alll-1
1484728272
эти деньги лучше бы пенсионерам отдали ,а бомжи пусть на помойке играют
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Болельщик Реал Мадрида
1484729827
Самое главное для кого такая арена. У грандов европейского футбола, запросы куда скромнее чем у какого несчастного "зенита", который просаживает деньги от народного достояния. Мне как гражданину этой страны, и завтра не улыбнулся этот стадион и чемпионат мира. В стране "голод", а буржуи беснуются, не зная куда уже бабки девать.
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