Transparency International: стоимость стадиона «Крестовский» превышает 50 миллиардов

Руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев заявил, что стоимость стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге примерно на 25% превышает ранее озвученную сумму в 41 миллиард рублей.

«Согласно сайту госзакупок, на данный момент подрядчикам выплатили 40 миллиардов 334 миллиона рублей. Но надо понимать, что есть заключенные и не оплаченные контракты на сумму 10 миллиардов 332 миллиона рублей. Из них 8 миллиардов должны выплатить «Метрострою», остальное – проектировщикам и другим фирмам. Таким образом, стоимость стадиона превышает 50 миллиардов рублей. Но сумма выплат может быть увеличена или, наоборот, подрядчику могут не выплатить все деньги», – цитирует Сухарева «Росбалт».

Transparency International является антикоррупционной неправительственной международной организацией.

Напомним, арена была сдана в эксплуатацию в конце декабря прошлого года. При этом на выполнение дополнительных работ по трудоустройству территории, которые должны быть завершены до 31 марта, властями Санкт-Петербурга было выделено еще около 3 миллиардов рублей.