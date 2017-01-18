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    «Зенит-2» просмотрит защитника молодежной сборной Панамы

    На первый сбор «Зенита-2» в испанской Коста-Баллене прибыл защитник панамского клуба «Сан-Франциско» Андрес Андраде. 18-летний игрок пройдет просмотр в петербургской команде.

    «Андраде присоединился к команде для прохождения просмотра. Контракт пока не подписан. На данный момент у меня нет информации по поводу того, будет ли он участвовать и в других сборах «Зенита-2», – сказал представитель Андраде Умберто Пелаэс.

    Андраде провел одну встречу за основной состав «Сан-Франциско» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. В начале нынешнего января он вызывался в молодежную сборную Панамы.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.01.2017 01:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 31 января 2017, 12:42

      Был уже подобный опыт с Пеньяилильё (примерно как то так была его фамилия =) ), и был неудачный. Типа перспективный, попылил годик в дубле или Зените-2 и убыл в небытие и забвение.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 января 2017, 09:17

      ну мля это ли не бред на кой тогда вся зенитовская инфраструктура подготовки молодежи с таким огромным населением мы не можем воспитать для своего народа 5-6 игроков в год тогда разогнать всех этих горе тренеров и пусть идут на дорожные работы благо у нас в стране они ужасные

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