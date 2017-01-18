«Зенит-2» просмотрит защитника молодежной сборной Панамы

На первый сбор «Зенита-2» в испанской Коста-Баллене прибыл защитник панамского клуба «Сан-Франциско» Андрес Андраде. 18-летний игрок пройдет просмотр в петербургской команде.

«Андраде присоединился к команде для прохождения просмотра. Контракт пока не подписан. На данный момент у меня нет информации по поводу того, будет ли он участвовать и в других сборах «Зенита-2», – сказал представитель Андраде Умберто Пелаэс.

Андраде провел одну встречу за основной состав «Сан-Франциско» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. В начале нынешнего января он вызывался в молодежную сборную Панамы.