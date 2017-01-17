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    «Гуанчжоу Эвергранд» готов заплатить за Турана 50 миллионов

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран близок к продолжению карьеры в Китае. Турецкого футболиста намерен приобрести «Гуанчжоу Эвергранд». «Барселона» не хотела бы отпускать игрока, но от трансфера хавбека поступят средства, которые могут пойти на продление контракта с Лионелем Месси. Китайский клуб готов заплатить за Турана 50 миллионов евро. Сам футболист может рассчитывать на контракт с годовой зарплатой 20 миллионов.

    В текущем сезоне Туран провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    17.01.2017 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 18 января 2017, 22:01

      не как не успокоятся , думают что футбол свой лучше сделают ) глупые всего лишь пиар )

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