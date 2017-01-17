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    «Челси» опроверг скорый приход в клуб Слуцкого

    В «Челси» прокомментировали информацию о скором начале работы в клубе бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Ранее утверждалось, что российский специалист войдет в научно-аналитическую группу лондонского клуба.

    «Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий может занять какую-то должность в «Челси» в ближайшее время. Могу с точностью сказать, что сейчас он не работает в нашем клубе. Он друг нашего клуба и просто посетил игру с «Лестером» в Лондоне, мы всегда рады его видеть», – заявил глава департамента по связям с общественностью «Челси» Стив Аткинс.

    Источник: Р-Спорт

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    17.01.2017 15:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 17 января 2017, 20:14

      Сказка

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 января 2017, 19:19

      "Могу с точностью сказать, что сейчас он не работает в нашем клубе. "
      ----------------------------------------------
      Ну это долгая история! Пока Абрамович рассмотрит заявление, пока подпишет, потом экзамен по английскому...потом скажут, что лишний вес ... А как на счёт "политического креда"? Всегда или за Первый Интернационал? )

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 17 января 2017, 19:02

      Точная информация - Слуцкий будет тренером вратарей в Челси-2

      -2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 17 января 2017, 19:00

      ездил в ноги абрамовичу кланяться
      а тот его на х.. послал

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 17 января 2017, 18:41

      Пусть с трибуны тогда учится

      -1
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      Рейтинг: +15

      wopelw 17 января 2017, 18:09

      если он в челси перейдёт,то что ждать тогда?игру в обороне и без нападающих?с его то супер оборонительной тактикой...

      1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 17 января 2017, 17:08

      увидим

      0
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