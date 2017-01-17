«Челси» опроверг скорый приход в клуб Слуцкого

В «Челси» прокомментировали информацию о скором начале работы в клубе бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Ранее утверждалось, что российский специалист войдет в научно-аналитическую группу лондонского клуба.

«Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий может занять какую-то должность в «Челси» в ближайшее время. Могу с точностью сказать, что сейчас он не работает в нашем клубе. Он друг нашего клуба и просто посетил игру с «Лестером» в Лондоне, мы всегда рады его видеть», – заявил глава департамента по связям с общественностью «Челси» Стив Аткинс.