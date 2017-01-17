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    Смолов назвал главное свое достижение в 2016 году

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов обозначил свое главное достижение по итогам прошлого года. Футболист отметил, что он смог своей игрой обратить на себя внимание европейских клубов.

    «В глобальном смысле приз лучшему игроку 2016 года, наверное, сильного значения не несет. Но в любом случае приятно, что твои достижения отмечают. Футбол — командная игра. Без моих партнeров и футбольного клуба «Краснодар», без ребят из сборной я бы эту награду не получил. Поэтому хочу в первую очередь поблагодарить именно их.

    Я еще не достиг того, к чему стремлюсь. Но я заставил скаутов европейских клубов обратить на себя внимание. Сделал шаг в направлении переезда в более сильный чемпионат», – приводит слова Смолова Flow.

    Смолов имеет предметный интерес со стороны дортмундской «Боруссии», а ранее футболист отметил, что отказался от выгодного предложения из Китая.

    «Ни за какие деньги». Почему Смолов останется без Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2017 14:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 17 января 2017, 16:09

      рассуждает правильно, будем надеяться что ты добьешься максимум возможного

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