Гаджибеков: «Удивлен, что Смолов не добился успеха в «Анжи»

Защитник «Крыльев Советов» Али Гаджибеков поделился воспоминаниями от совместной работы с Федором Смоловым в «Анжи». Форвард перешел в дагестанский клуб в июле 2012 года, два года спустя вновь вернувшись в команду.

«Я ни разу не удивлен, что Федя сейчас добивается успеха. Я был удивлен, что он не добивался его в «Анжи». Потому что все в команде видели: Смолов — топовый форвард, очень высокого уровня. Быстрый, техничный, с ударом, с головой — все при нем! Просто «не перло» у человека — и все тут. Такое бывает», – заявил Гаджибеков», – рассказал Гаджибеков.