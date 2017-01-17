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    Гаджибеков: «Удивлен, что Смолов не добился успеха в «Анжи»

    Защитник «Крыльев Советов» Али Гаджибеков поделился воспоминаниями от совместной работы с Федором Смоловым в «Анжи». Форвард перешел в дагестанский клуб в июле 2012 года, два года спустя вновь вернувшись в команду.

    «Я ни разу не удивлен, что Федя сейчас добивается успеха. Я был удивлен, что он не добивался его в «Анжи». Потому что все в команде видели: Смолов — топовый форвард, очень высокого уровня. Быстрый, техничный, с ударом, с головой — все при нем! Просто «не перло» у человека — и все тут. Такое бывает», – заявил Гаджибеков», – рассказал Гаджибеков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2017 14:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 17 января 2017, 17:04

      Заявил гаджибеков как рассказал гаджибеков

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