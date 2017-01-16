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    Иванов: «Зарплаты у игроков «Терека» – не более миллиона в год»

    Хавбек «Терека» Олег Иванов рассказал, на каком уровне находятся зарплаты в грозненском клубе. По словам полузащитника, ни один из игроков команды из столицы Чечни не зарабатывает более 1 миллиона евро в год.

    – Зарплаты в российском футболе перегреты?

    – Наверное, я никогда не зарабатывал перегретых денег. О других могу судить только из прессы. Если то, что там пишут – правда, то это неправильно. Удивительно, когда некоторые игроки получают, как звезды из топ-чемпионатов.

    – В «Тереке» действительно никто не получает больше 1 миллиона евро в год?

    – Это правда.

    – Даже у вас меньше миллиона?

    – Да.

    Источник: Eurosport.ru

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    16.01.2017 18:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 17 января 2017, 00:03

      Чересчур много

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 16 января 2017, 21:09

      спустить Российских футболистов на землю , и бегать начнут .

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 16 января 2017, 21:08

      зарплаты очень преувеличены , нужен потолок , очень маленькие зарплаты в России , и клубам будем бедным полегче, и желание уехать будет больше )

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 января 2017, 20:45

      Ни хрена себе Терек. А что они добывают или производят, кроме твитов Кадырова??)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 16 января 2017, 20:38

      Фу нищеброды

      -1
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      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 16 января 2017, 20:22

      У Какорина больше чем у Рамоса!!!!!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 января 2017, 19:32

      Три миллиона рублей в год вы должны получать.И то много.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 января 2017, 18:49

      Это сколько же за смену...пардон, в день получается?...

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > Alimpasha 16 января 2017, 20:07

      Обалдеть!!!

      1
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