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  • Иванов: «Зарплаты у игроков «Терека» – не более миллиона в год»

Иванов: «Зарплаты у игроков «Терека» – не более миллиона в год»

16 января 2017, 18:33
9

Хавбек «Терека» Олег Иванов рассказал, на каком уровне находятся зарплаты в грозненском клубе. По словам полузащитника, ни один из игроков команды из столицы Чечни не зарабатывает более 1 миллиона евро в год.

– Зарплаты в российском футболе перегреты?

– Наверное, я никогда не зарабатывал перегретых денег. О других могу судить только из прессы. Если то, что там пишут – правда, то это неправильно. Удивительно, когда некоторые игроки получают, как звезды из топ-чемпионатов.

– В «Тереке» действительно никто не получает больше 1 миллиона евро в год?

– Это правда.

– Даже у вас меньше миллиона?

– Да.

Источник: Eurosport.ru
Россия. Премьер-лига Ахмат Иванов Олег
Комментарии (9)
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Par Mezan
1484581747
Это сколько же за смену...пардон, в день получается?...
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Gullit 76
1484584351
Три миллиона рублей в год вы должны получать.И то много.
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terek-rizvan
1484587353
У Какорина больше чем у Рамоса!!!!!
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Dellleone
1484588308
Фу нищеброды
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la verdad
1484588713
Ни хрена себе Терек. А что они добывают или производят, кроме твитов Кадырова??)))
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Nehdan4ik
1484590096
зарплаты очень преувеличены , нужен потолок , очень маленькие зарплаты в России , и клубам будем бедным полегче, и желание уехать будет больше )
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Nehdan4ik
1484590192
спустить Российских футболистов на землю , и бегать начнут .
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Борз-95
1484600622
Чересчур много
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