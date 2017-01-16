Иванов: «Зарплаты у игроков «Терека» – не более миллиона в год»

Хавбек «Терека» Олег Иванов рассказал, на каком уровне находятся зарплаты в грозненском клубе. По словам полузащитника, ни один из игроков команды из столицы Чечни не зарабатывает более 1 миллиона евро в год.

– Зарплаты в российском футболе перегреты?

– Наверное, я никогда не зарабатывал перегретых денег. О других могу судить только из прессы. Если то, что там пишут – правда, то это неправильно. Удивительно, когда некоторые игроки получают, как звезды из топ-чемпионатов.

– В «Тереке» действительно никто не получает больше 1 миллиона евро в год?

– Это правда.

– Даже у вас меньше миллиона?

– Да.