«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил за Фалькао 50 миллионов

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао стал трансферной целью «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Клуб из Поднебесной предложил монегаскам 50 миллионов евро за 30-летнего игрока, но получил отказ. Сам колумбиец также не изъявил желания покидать красно-белых, заявив, что еще не пришло время переезжать в Китай. При этом не исключается, что футболист все-таки сменит команду этой зимой.

В нынешнем сезоне Фалькао принял участие в 19-ти матчах, отметившись 16-ю голами и тремя результативными передачами.