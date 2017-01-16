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    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил за Фалькао 50 миллионов

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао стал трансферной целью «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Клуб из Поднебесной предложил монегаскам 50 миллионов евро за 30-летнего игрока, но получил отказ. Сам колумбиец также не изъявил желания покидать красно-белых, заявив, что еще не пришло время переезжать в Китай. При этом не исключается, что футболист все-таки сменит команду этой зимой.

    В нынешнем сезоне Фалькао принял участие в 19-ти матчах, отметившись 16-ю голами и тремя результативными передачами.

    Источник: L' Equipe

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    16.01.2017 12:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 января 2017, 17:26

      идиоты... продавать надо,не такие еще в китай уезжали

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      Рейтинг: +10

      Гол-Футбол > 84aivengo 16 января 2017, 21:44

      Сам ты идиот. В Китай уезжают только те которые не ценят себя как футболисты! А деньги ему и в Монако хорошие платят.

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Гол-Футбол 18 января 2017, 22:35

      Так же можно скатаь и о тех ,кто едит к нам....

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      Рейтинг: +320

      T 72 16 января 2017, 17:01

      Рано ещё в Китай)

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 января 2017, 13:00

      Эх, испортил он себе карьеру этим непонятным переходом из атлетико в Монако... Надо было в топ-клуб уходить тогда..

      А в Китай всегда успеется..

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      Рейтинг: +10

      Гол-Футбол > mihail200606 16 января 2017, 21:46

      Это еще не факт. Монако сейчас на хорошем ходу. И в ЛЧ в этом году шороха наведет! А Фалькао возможно еще перейдет в топ клуб.

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