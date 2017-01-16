Миланов: «В ЦСКА думают только о первом месте!»

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов заявил, что в команде готовы побороться за чемпионское звание после возобновления российской Премьер-лиги весной.

«Я верю в команду, знаю, что мы способны с честью выйти из любой ситуации. Думаю, восемь очков отставания от «Спартака» – не так уж и много. Эту дистанцию вполне можно ликвидировать. Тем более весной ЦСКА традиционно играет удачно. По-прежнему думаю только о первом месте! Мы всегда нацелены на максимальный результат.

Когда осенью выступали в Лиге чемпионов, на команду выпадала большая нагрузка, именно в этот период мы потеряли немало очков. Сейчас можно полностью сосредоточиться на чемпионате России, играть будем раз в неделю. Как это было осенью у того же «Спартака». Можете не сомневаться: мы сделаем все, чтобы выправить ситуацию», – сказал Миланов.

«Спартак» после 17 туров лидирует в российской Премьер-лиге, имея на своем счету 40 очков. ЦСКА располагается на третьей позиции в турнирной таблице, отставая на восемь очков.