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    Миланов: «В ЦСКА думают только о первом месте!»

    Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов заявил, что в команде готовы побороться за чемпионское звание после возобновления российской Премьер-лиги весной.

    «Я верю в команду, знаю, что мы способны с честью выйти из любой ситуации. Думаю, восемь очков отставания от «Спартака» – не так уж и много. Эту дистанцию вполне можно ликвидировать. Тем более весной ЦСКА традиционно играет удачно. По-прежнему думаю только о первом месте! Мы всегда нацелены на максимальный результат.

    Когда осенью выступали в Лиге чемпионов, на команду выпадала большая нагрузка, именно в этот период мы потеряли немало очков. Сейчас можно полностью сосредоточиться на чемпионате России, играть будем раз в неделю. Как это было осенью у того же «Спартака». Можете не сомневаться: мы сделаем все, чтобы выправить ситуацию», – сказал Миланов.

    «Спартак» после 17 туров лидирует в российской Премьер-лиге, имея на своем счету 40 очков. ЦСКА располагается на третьей позиции в турнирной таблице, отставая на восемь очков.

    Источник: Бобсоккер

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    16.01.2017 11:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 16 января 2017, 13:30

      Весной посмотрим насколько их желания совпадут с ихними возможностями!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 16 января 2017, 12:44

      Им реальнее думать о размере бюста Анны Семенович.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2017, 12:38

      Мечты,мечты....................

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 16 января 2017, 12:01

      ЦСКА в этом году необходимо передохнуть. 5 место для них будет самое то. А то смотреть их позор в лиге чемпионов - не особо приятно.

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > sergkrasnodar23 16 января 2017, 14:00

      а смотреть на Спартак в еврокубках куда "интересней" , веселят!!!!

      0
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 > СашкаГуров 16 января 2017, 18:27

      Спартак в лиге европы тоже "блистал".

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 января 2017, 11:18

      Мы будем надеяться на выигрыш чемпионата России в этом году.

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