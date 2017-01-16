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  • Каррера: «Луис Адриано не слабее Бакки. Верю, что он напомнит всем, как умеет забивать»

Каррера: «Луис Адриано не слабее Бакки. Верю, что он напомнит всем, как умеет забивать»

16 января 2017, 01:26
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что ему очень импонирует игра нападающего «Милана» Луиса Адриано. Ранее сообщалось, что бразилец подпишет контракт с красно-белыми с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

«Этот форвард мне давно импонирует. Уверен, что он способен помочь в достижении целей, которые перед собой ставим. Да, у него в последнее время имелись проблемы с игровой практикой, но есть возможность наверстать упущенное. Применительно к «Милану» в Италии частенько хвалят другого нападающего-легионера – Бакку. Но вот в моем понимании Луис Адриано ничуть не слабее колумбийца.

Верю, что бразилец напомнит всем, как он умеет забивать и работать на общую победу. И очень хорошо, что Луис будет с нами уже на первом сборе, куда должен прибыть из Москвы вместе со всей командой», – сказал Каррера.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Милан Адриано Луис Бакка Карлос Каррера Массимо
Комментарии (11)
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B.G.
1484521670
Надеюсь, что Каррера прав!
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ТЕКСТИЛЬ
1484526119
Будем надеяться
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Freux
1484536812
Одно меня меня беспокоит-это возраст.Считаю,что брать надо чтобы потом можно было продать,а не свободным агентом уходил
Ответить
diktatop
1484542357
будем верить
Ответить
Опорник84
1484544790
Надеюсь что станет забивать!
Ответить
RedWhiteFans2
1484545075
Согласен с Фреуксом. Возраст и отсутствие игрового опыта -это огромадный минусище этого трансфера.
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aam
1484546608
Цыплят по осени считают.
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Gazelvagen877
1484549394
Он прав-играет мастерство,а не паспорт.Буффон тоже дед,а один из лучших все равно.как вы заговорите,когда он голы штамповать начнет
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Gullit 76
1484554638
Кот в мешке.Единственный плюс Адриано в том что Каррера в него верит.
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EVGEN13RUS
1484555149
Давай Каррера, вдохни в него жизнь
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