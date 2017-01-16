Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Луис Адриано не слабее Бакки. Верю, что он напомнит всем, как умеет забивать»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что ему очень импонирует игра нападающего «Милана» Луиса Адриано. Ранее сообщалось, что бразилец подпишет контракт с красно-белыми с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

    «Этот форвард мне давно импонирует. Уверен, что он способен помочь в достижении целей, которые перед собой ставим. Да, у него в последнее время имелись проблемы с игровой практикой, но есть возможность наверстать упущенное. Применительно к «Милану» в Италии частенько хвалят другого нападающего-легионера – Бакку. Но вот в моем понимании Луис Адриано ничуть не слабее колумбийца.

    Верю, что бразилец напомнит всем, как он умеет забивать и работать на общую победу. И очень хорошо, что Луис будет с нами уже на первом сборе, куда должен прибыть из Москвы вместе со всей командой», – сказал Каррера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2017 01:26
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 16 января 2017, 11:25

      Давай Каррера, вдохни в него жизнь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 января 2017, 11:17

      Кот в мешке.Единственный плюс Адриано в том что Каррера в него верит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 16 января 2017, 09:49

      Он прав-играет мастерство,а не паспорт.Буффон тоже дед,а один из лучших все равно.как вы заговорите,когда он голы штамповать начнет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 16 января 2017, 09:03

      Цыплят по осени считают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 января 2017, 08:37

      Согласен с Фреуксом. Возраст и отсутствие игрового опыта -это огромадный минусище этого трансфера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 января 2017, 08:33

      Надеюсь что станет забивать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +816

      diktatop 16 января 2017, 07:52

      будем верить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 16 января 2017, 06:20

      Одно меня меня беспокоит-это возраст.Считаю,что брать надо чтобы потом можно было продать,а не свободным агентом уходил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 16 января 2017, 03:21

      Будем надеяться

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 16 января 2017, 02:07

      Надеюсь, что Каррера прав!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11