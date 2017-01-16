Каррера: «Луис Адриано не слабее Бакки. Верю, что он напомнит всем, как умеет забивать»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что ему очень импонирует игра нападающего «Милана» Луиса Адриано. Ранее сообщалось, что бразилец подпишет контракт с красно-белыми с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

«Этот форвард мне давно импонирует. Уверен, что он способен помочь в достижении целей, которые перед собой ставим. Да, у него в последнее время имелись проблемы с игровой практикой, но есть возможность наверстать упущенное. Применительно к «Милану» в Италии частенько хвалят другого нападающего-легионера – Бакку. Но вот в моем понимании Луис Адриано ничуть не слабее колумбийца.

Верю, что бразилец напомнит всем, как он умеет забивать и работать на общую победу. И очень хорошо, что Луис будет с нами уже на первом сборе, куда должен прибыть из Москвы вместе со всей командой», – сказал Каррера.