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    Кирилл Комбаров: «Научили с братом говорить Промеса «братуха»

    Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров, ныне защищающий цвета тульского «Арсенала», заявил, что он вместе с братом Дмитрием научил говорить полузащитника красно-белых Квинси Промеса слово «братуха». Напомним, футболист являлся игроком московского клуба с 2010 по 2016 год.

    – Промес записал забавный ролик, где обращается к вам на русском: «Кириллушка, как дела, братуха? Я люблю ты». Приятно было получить?

    – Да-а. Скучает по мне, видимо (улыбается).

    – Братуха – любимое слово Квинси. Кто первый научил его такому обращению?

    – Мы с Димой и научили.

    – Промес – самый крутой легионер, с которым доводилось играть?

    – Настоящий профессионал! От и до знает свое дело. Никогда не халтурит и не халявит на тренировках. Потому и показывает такую результативность.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2017 23:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 января 2017, 11:09

      А поросята, свиньи, хрюшки и т.д. он уже изучил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 16 января 2017, 11:02

      Хорошему то вы не научите.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 16 января 2017, 00:59

      Ещё бы он в ответ Кирюшу играть научил.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 16 января 2017, 00:24

      больше то нечему научить )

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 16 января 2017, 00:11

      опг РОМАШКА

      0
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