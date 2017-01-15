Кирилл Комбаров: «Научили с братом говорить Промеса «братуха»

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров, ныне защищающий цвета тульского «Арсенала», заявил, что он вместе с братом Дмитрием научил говорить полузащитника красно-белых Квинси Промеса слово «братуха». Напомним, футболист являлся игроком московского клуба с 2010 по 2016 год.
– Промес записал забавный ролик, где обращается к вам на русском: «Кириллушка, как дела, братуха? Я люблю ты». Приятно было получить?
– Да-а. Скучает по мне, видимо (улыбается).
– Братуха – любимое слово Квинси. Кто первый научил его такому обращению?
– Мы с Димой и научили.
– Промес – самый крутой легионер, с которым доводилось играть?
– Настоящий профессионал! От и до знает свое дело. Никогда не халтурит и не халявит на тренировках. Потому и показывает такую результативность.