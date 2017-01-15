Каррера: «У меня сложились доверительные и открытые отношения с синьором Федуном»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что у него сложились доверительные отношения с владельцем клуба Леонидом Федуном. Напомним, ранее сообщалось, что трансфер голкипера Александра Селихова из «Амкара» не был согласован руководством команды с итальянским специалистом.

– И все-таки: как быть со слухами, появившимися после подписания Селихова?

– Никак. У меня доверительные и открытые отношения с синьором Федуном. Если мне надо будет что-то сообщить президенту, то не стану привлекать к этому прессу – это уж точно! С оперативным руководством клуба тоже работаем в постоянном контакте и на основе взаимного уважения, у нас идет конструктивный диалог по всем вопросам. Разумеется, в первую очередь, по трансферным темам.