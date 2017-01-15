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    Каррера: «У меня сложились доверительные и открытые отношения с синьором Федуном»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что у него сложились доверительные отношения с владельцем клуба Леонидом Федуном. Напомним, ранее сообщалось, что трансфер голкипера Александра Селихова из «Амкара» не был согласован руководством команды с итальянским специалистом.

    – И все-таки: как быть со слухами, появившимися после подписания Селихова?

    – Никак. У меня доверительные и открытые отношения с синьором Федуном. Если мне надо будет что-то сообщить президенту, то не стану привлекать к этому прессу – это уж точно! С оперативным руководством клуба тоже работаем в постоянном контакте и на основе взаимного уважения, у нас идет конструктивный диалог по всем вопросам. Разумеется, в первую очередь, по трансферным темам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2017 22:41
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