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  • Каррера: «У меня сложились доверительные и открытые отношения с синьором Федуном»

Каррера: «У меня сложились доверительные и открытые отношения с синьором Федуном»

15 января 2017, 22:41
2

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что у него сложились доверительные отношения с владельцем клуба Леонидом Федуном. Напомним, ранее сообщалось, что трансфер голкипера Александра Селихова из «Амкара» не был согласован руководством команды с итальянским специалистом.

– И все-таки: как быть со слухами, появившимися после подписания Селихова?

– Никак. У меня доверительные и открытые отношения с синьором Федуном. Если мне надо будет что-то сообщить президенту, то не стану привлекать к этому прессу – это уж точно! С оперативным руководством клуба тоже работаем в постоянном контакте и на основе взаимного уважения, у нас идет конструктивный диалог по всем вопросам. Разумеется, в первую очередь, по трансферным темам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (2)
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VVM1964
1484514391
НЕ ЧТО ЖЕ , РАДОСТНО СЛЫШАТЬ , ЧТО ВСЕ " ТИП ТОП " , ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА " СИНЬОР ФЕДУН " - ПРИКОЛЬНО ЗВУЧИТ . ( ЭДАКИЙ ИДАЛЬГО )
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