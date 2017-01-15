Селюк: «Траоре остается в России»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что его клиент доиграет нынешний сезон в московском клубе. Отметим, что игрок уже присоединился к армейцам на сборе в Испании.

– Да, сегодня Траоре прилетит на сбор ЦСКА в Кампоаморе.

– То есть, он остается в армейском клубе?

– Переговоров по прекращению контракта аренды вообще не было. «Малага» хотела забрать Ласина, в связи с этим он мог покинуть ЦСКА. А раз «Монако» не подписал бумаги, Траоре остается в России.

Напомним, права на форварда принадлежат «Монако». Ранее сообщалось, что Траоре покинет ЦСКА зимой и перейдет в «Малагу».