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    Селюк: «Траоре остается в России»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что его клиент доиграет нынешний сезон в московском клубе. Отметим, что игрок уже присоединился к армейцам на сборе в Испании.

    – Да, сегодня Траоре прилетит на сбор ЦСКА в Кампоаморе.

    – То есть, он остается в армейском клубе?

    – Переговоров по прекращению контракта аренды вообще не было. «Малага» хотела забрать Ласина, в связи с этим он мог покинуть ЦСКА. А раз «Монако» не подписал бумаги, Траоре остается в России.

    Напомним, права на форварда принадлежат «Монако». Ранее сообщалось, что Траоре покинет ЦСКА зимой и перейдет в «Малагу».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2017 19:47
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +27

      VSEzaSPARTAK 16 января 2017, 08:34

      ID

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -2

      Steem 15 января 2017, 22:24

      Селюк фуфлыжник

      2
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    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 15 января 2017, 22:20

      Да он нулевой игрок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 15 января 2017, 22:07

      Селюк-фуфлыжник

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 января 2017, 21:57

      Балабол,куча вариантов в европе есть,а на самом деле никому он не нужен

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      djdenis2 15 января 2017, 21:39

      http://rich-birds.org/?i=2100460

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 января 2017, 21:28

      Монако решил насолить ЦСКА и оставил его армейцам))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 15 января 2017, 21:07

      Что то вот не могу припомнить. А не Селюк ли агент Ивана Соловьева, которого он пиарил, как супер-мега игрока и втюхал Зениту?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 15 января 2017, 20:59

      Траоре - явно "неуловимый Джо"... На хрен никому не нужен.

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      Рейтинг: +11234

      alp 15 января 2017, 20:59

      вряд ли это будет плюс для цска... траоре уже не торт, к сожалению

      1
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