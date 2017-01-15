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Селюк: «Траоре остается в России»

15 января 2017, 19:47
22

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что его клиент доиграет нынешний сезон в московском клубе. Отметим, что игрок уже присоединился к армейцам на сборе в Испании.

– Да, сегодня Траоре прилетит на сбор ЦСКА в Кампоаморе.

– То есть, он остается в армейском клубе?

– Переговоров по прекращению контракта аренды вообще не было. «Малага» хотела забрать Ласина, в связи с этим он мог покинуть ЦСКА. А раз «Монако» не подписал бумаги, Траоре остается в России.

Напомним, права на форварда принадлежат «Монако». Ранее сообщалось, что Траоре покинет ЦСКА зимой и перейдет в «Малагу».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 ЦСКА Траоре Ласина
Комментарии (22)
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Сильвербой
1484499246
А где же очереди из клубов топ-5 чемпионатов? Где же та куча клубов, желающих преобрести этот "алмаз"??? Напоминает фильм: "А по утру они проснулись"!!!
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Masteralex
1484499676
да ладно, это было очевидно, думаю что деньги за аренду в любом случае за него не вернуть уже было, так что выбрали из двух зол меньшее, пусть игрок будет, на всякие проходные матчи пригодится, где основе можно дать отдохнуть
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Gullit 76
1484499883
Селюк уже берегов своей лжи не видит.Лавры Дона Кинга рос футбола не дают покоя.
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Obojaemiy
1484501635
Этот Селюк клоун и понтушка))) орал орал кулаком себя в грудь бил... что он такой ох..енный....предложений столько у Траоре.. да я его пристрою...да я крутой чувак....А на деле то пустышка и выскочка!
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Manilov
1484503674
Что то вот не могу припомнить. А не Селюк ли агент Ивана Соловьева, которого он пиарил, как супер-мега игрока и втюхал Зениту?
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Joko21
1484504889
Монако решил насолить ЦСКА и оставил его армейцам))
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Asbjorn
1484506656
Балабол,куча вариантов в европе есть,а на самом деле никому он не нужен
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Cant Stop
1484507237
Селюк-фуфлыжник
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lekseij2007
1484508053
Да он нулевой игрок.
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Steem
1484508266
Селюк фуфлыжник
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