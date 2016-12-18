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    Траоре может продолжить карьеру в «Малаге»

    Нападающий «Монако» Ласина Траоре, на правах аренды выступающий за ЦСКА, может продолжить карьеру в «Малаге». Напомним, ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна ивуариец покинет стан армейцев и присоединится к одному из европейских клубов.

    «У Траоре есть вариант перейти в «Малагу», но на данный момент стороны пока не договорились по условиям», – заявил источник, близкий к ситуации.

    В нынешнем сезоне Траоре провел за ЦСКА в РФПЛ 14 матчей, в которых забил пять голов.

    Источник: ТАСС

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    18.12.2016 21:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 19 декабря 2016, 00:13

      чтож фаны Малаги... крепитесь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 19 декабря 2016, 00:09

      После Малаги уже никто не возьмет если и там дровами будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 18 декабря 2016, 22:23

      Траоре этого посадить в ракету и отправить в космос...

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 декабря 2016, 22:20

      Жаль Малагу

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 18 декабря 2016, 21:45

      Гоните его подальше.

      0
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