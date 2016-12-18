Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Селюк: «Уже нашел новый клуб для Траоре»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что его клиент в ближайшее время покинет армейцев и уйдет в другую команду. Напомним, что права на ивуарийского футболиста принадлежат «Монако».

    «Разрыв арендного соглашения зависит не только от ЦСКА, не только от самого Траоре и не только от меня. Я все бумаги уже прислал в «Монако», им осталось поставить только подпись. Мы уже и клуб подобрали для игрока. А дальше уже будет решать только «Монако.

    Пока не буду говорить, что за клуб хочет подписать Траоре, но определенность уже есть. Речь идет об арендном соглашении. Но я не знаю, когда наступит ясность – лично мне бы хотелось, чтобы все разрешилось сегодня. Но все зависит теперь только от «Монако», – сказал Селюк.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2016 13:21
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 19 декабря 2016, 02:06

      Хоть куда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 18 декабря 2016, 22:51

      Будет забавно,если в кубань ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 18 декабря 2016, 20:19

      Все зависит не от меня и не от Дерева и тем более от Монако , вопрос а от кого зависит хоть что-то в этой тупой сделке ?.

      Пиарит себя и Дерево как может ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2304

      Бриг 18 декабря 2016, 17:52

      Дима, заткни фонтан! Деньги любят тишину, хватить балаболить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 декабря 2016, 17:01

      Селюк, забирай своего Буратино и вместе уезжайте к Папе Карло в Монако.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 18 декабря 2016, 16:16

      Лучше бы Селюк нашёл бы новую работу для себя, вместо "Бомбардира". Надоело его бредятину читать! А Траоре - скатертью дорога!.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 18 декабря 2016, 15:05

      да забирай ты его на х....сколько разговоров об этой древесине..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3141

      m40 18 декабря 2016, 14:49

      Ну вот реально тормозил он игру сильну, особенно в контратаках, где скорость принятия решений очень важна. Если с пешеходами в РПЛ еще иногда прокатывало, то то в ЛЧ очень бросалось в глаза

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      gennadiy 18 декабря 2016, 14:44

      Скатертью дорога,что он вообще в ЦСКА делал,не понятно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 18 декабря 2016, 14:35

      На Родину наверное..........

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 