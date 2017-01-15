Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Эменике очень хочет вернуться в Россию»

    Футбольный агент Олег Шигаев прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к нападающему «Фенербахче» Эммануэлю Эменике. По его словам, 29-летний нигерийский форвард желает вернуться в РФПЛ.

    — Дыма без огня не бывает, и, судя по появившийся информации в прессе, «Рубин» действительно интересуется Эменике. Но насколько все реально и далеко или близко от истины – вопрос.

    — У «Рубина» и без того перебор легионеров. Что будет делать Хави Грасия?

    — В этой ситуации я не советчик. Если в клубе интересуются футболистом, то, наверняка, держат в уме развитие ситуации: кого смогут приобрести, кто уйдет. Летом «Рубином» было приобретено немало футболистов и в отношении них информация у Хави Грасии уже имеется. Надо полагать, что испанец держит в голове то, какие позиции надо усиливать, а кто команде не подходит: не сыгрался, не оправдал надежд или не адаптировался к специфике нашего чемпионата.

    — Следили ли вы за Эменике в Турции и если да, то способен ли он играть так же ярко, как это было в «Спартаке»?

    — Да. Эменике очень хочет в Россию. Я думаю, еще год-два он способен отыграть на высоком уровне. Конечно, это не тот Эменике, который был в «Спартаке» в свои самые яркие годы карьеры. Хоть у него и конфликт с Диком Адвокатом, но когда он в форме, то это игрок хорошего уровня для РФПЛ.

    Источник: KazanFirst

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2017 13:32
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 15 января 2017, 14:54

      Какой то странный агент.Обычно все стараются восхвалять своего клиента а этот принижает Эмануэля.Ему всего 31 в этом году будет.Если судить по Златону он еще лет 5-6 сможет играть на хорошем уровне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 15 января 2017, 13:49

      Еще бы! Ведь тут можно ни фига не делать и деньги получать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1153

      ВасяК 15 января 2017, 13:37

      То он очень хочет вернуться в Турцию, теперь вот в Россию,ты уж опредились!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11