Агент: «Эменике очень хочет вернуться в Россию»

Футбольный агент Олег Шигаев прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к нападающему «Фенербахче» Эммануэлю Эменике. По его словам, 29-летний нигерийский форвард желает вернуться в РФПЛ.

— Дыма без огня не бывает, и, судя по появившийся информации в прессе, «Рубин» действительно интересуется Эменике. Но насколько все реально и далеко или близко от истины – вопрос.

— У «Рубина» и без того перебор легионеров. Что будет делать Хави Грасия?

— В этой ситуации я не советчик. Если в клубе интересуются футболистом, то, наверняка, держат в уме развитие ситуации: кого смогут приобрести, кто уйдет. Летом «Рубином» было приобретено немало футболистов и в отношении них информация у Хави Грасии уже имеется. Надо полагать, что испанец держит в голове то, какие позиции надо усиливать, а кто команде не подходит: не сыгрался, не оправдал надежд или не адаптировался к специфике нашего чемпионата.

— Следили ли вы за Эменике в Турции и если да, то способен ли он играть так же ярко, как это было в «Спартаке»?

— Да. Эменике очень хочет в Россию. Я думаю, еще год-два он способен отыграть на высоком уровне. Конечно, это не тот Эменике, который был в «Спартаке» в свои самые яркие годы карьеры. Хоть у него и конфликт с Диком Адвокатом, но когда он в форме, то это игрок хорошего уровня для РФПЛ.