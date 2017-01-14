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    Игроки «Челси» попросили Косту принести извинения Конте

    После конфликта, произошедшего между нападающим «Челси» Диего Костой и главным тренером синих Антонио Конте, партнеры испанца по команде попросили его извиниться за свое поведение перед наставником.

    Напомним, ранее Коста отказывался тренироваться, ссылаясь на якобы возникший рецидив травмы подколенного сухожилия, что, впрочем, было опровергнуто клубными врачами.

    Позже выяснилось, что форвард не принимал участия в тренировках после получения очень выгодного предложения из Китая, где ему были готовы платить 35 миллионов евро в год.

    «Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег

    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.01.2017 18:33
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