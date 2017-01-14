Кубок африканских наций. Гол Обамеянга не помог Габону обыграть Гвинею-Бисау в матче-открытии

Сегодня был дан старт Кубку африканских наций. В матче-открытии сборная Габона упустила победу над Гвинеей-Бисау – 1:1. Единственный гол в составе хозяев забил нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Отметим, что в группу А, кроме Габона и Гвинеи-Бисау, также входят сборные Буркина-Фасо и Камеруна. Их очная встреча начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

Кубок африканский наций. Группа А. 1-й тур

Габон – Гвинея-Бисау – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Обамеянг, 52; 1:1 – Соареш, 90+1.

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