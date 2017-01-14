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Судьи
Главный судья:
Геад Гриша
Материалы

Габон - Гвинея-Бисау

14.01.2017, Суббота, 19:00 мск Кубок африканских наций, 1 тур Габон - Гвинея-Бисау
Обзор матча
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буркина-Фасо 3 1 2 0 4:2 +2 5
2. Камерун 3 1 2 0 3:2 +1 5
3. Габон 3 0 3 0 2:2 0 3
4. Гвинея-Бисау 3 0 1 2 2:5 -3 1
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