Гаджиев: «Называть фамилии новичков «Амкара» пока преждевременно»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о целях и задачах команды на сборах в Турции, а также сообщил о новых игроках в пермском клубе.

– Гаджи Муслимович, как начались сборы? Есть ли какие-то замечания по здоровью футболистов?

– Нет, никаких замечаний. Все здоровы, все вовремя прибыли на сбор. Все идет по плану.

– Расскажите о целях и задачах данного сбора, в чем его особенности?

– Цели и задачи сборов практически всегда одни и те же: повышение уровня индивидуального мастерства, совершенствование коллективных действий, психологическая подготовка. Однако соотношение этих компонентов от сбора к сбору несколько меняются. На нынешнем сборе, по сравнению с прошлыми подготовительными циклами, мы несколько увеличили объем работы, связанной с индивидуальной подготовкой футболистов.

– На сборы приехали пять футболистов молодежного состава команды, двое из них прибыли, находясь в аренде в других клубах. Какая цель их участия в сборе, есть ли у них шанс закрепиться в основе?

– Молодые футболисты, которые приглашены на сбор, обладают определенным потенциалом. Смогут ли они проявить в ближайший год-два и смогут ли вообще – это сложный вопрос, на который, наверное, никто не может ответить. Практика показывает, что часто молодые футболисты «дозревают» до уровня основной команды несколько позже, чем выходят из молодежного состава. Задача тренеров – держать руку на пульсе, тщательно контролировать процесс подготовки способных молодых футболистов. В «Амкаре» данный вопрос особенно актуален, учитывая, что, в основном, клуб подписывает свободных агентов.

– Ожидаются ли на сборе другие новички?

– На сборе уже есть достаточно много потенциальных новичков. Это отдельная группа, которая тренируется по своей программе. На данный момент невозможно ответить, подойдет ли кто-то из них команде. Мы наблюдаем за ними, будем смотреть, кто и как себя проявит. Называть какие-либо фамилии сейчас преждевременно.