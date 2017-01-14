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Эрнани пообещал догнать и перегнать «Спартак» в РФПЛ

14 января 2017, 06:28
33

Новичок «Зенита» Эрнани признался, что уже ознакомился с турнирным положением в чемпионате России. Бразилец заверил, что петербургский клуб обязательно догонит и перегонит лидера РФПЛ «Спартак» в нынешнем сезоне.

– Что-нибудь слышали о чемпионате России до перехода в «Зенит»?

– Не так давно у нас были сборы в Испании – рядом находился «Краснодар». Так что, глядя на этот клуб, некоторое представление о вашей лиге мог составить. Но вообще в Бразилии информации о России не слишком много.

– Турнирную таблицу РФПЛ уже изучили?

– Да. Мы идем вторыми, отставая от лидера на пять очков.

– О том, что догонять нужно самого принципиального соперника «Зенита» тоже в курсе?

– Мне об этом еще мой агент рассказал. С ребятами тоже сразу обсудили это. Так что приехал в «Зенит» подготовленным. Будем догонять и перегонять «Спартак». Острота соперничества только добавляет мотивации.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Эрнани
Комментарии (33)
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SchwarzGelben BVB
1484365887
Презентуем дешевый Халкозаменитель.
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a-rakhmatov
1484373521
Мечтать не вредно!
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Диктор
1484379095
Очередной фантаст попавший к бомжам и этим все сказано.
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Apocalypse
1484383054
Для бомжей самый принципиальный соперник - Спартак. А вот для Спартака - ЦСКА. А для ЦСКА - Спартак. Кто-то тут лишний. :)
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Тraumtanzеr
1484384307
Ёбу дал? У бомжей в контракте прописано, что при переходе надо пиздеть на Спартак? За щеку догонишь и перегонишь.
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VVM1964
1484386058
Я ТАК ПОНИМАЮ , ГЛАВНЫЙ ДОГОНЯЛА ПОЯВИЛСЯ .
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VVM1964
1484386706
ОГЛЯНИСЬ НАЗАД , ТАМ ЦСКА НА ПЯТКИ НАСТУПАЕТ .
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subbotaspartak
1484390644
За ваши деньги главный враг Это Спартак. Заплатит больше какой-нибудь бандит И враг - Зенит. Что значит для заморского дуба Честь клуба?
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APchelov
1484397675
О как спартаковские то заёрзали. Скоро опять нытьё начнётся, типа засудили, не назначили, не засчитали )
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Andrey160268
1484400755
Еще один пи...добол в Зените появился!
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