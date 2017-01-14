Эрнани пообещал догнать и перегнать «Спартак» в РФПЛ

Новичок «Зенита» Эрнани признался, что уже ознакомился с турнирным положением в чемпионате России. Бразилец заверил, что петербургский клуб обязательно догонит и перегонит лидера РФПЛ «Спартак» в нынешнем сезоне.

– Что-нибудь слышали о чемпионате России до перехода в «Зенит»?

– Не так давно у нас были сборы в Испании – рядом находился «Краснодар». Так что, глядя на этот клуб, некоторое представление о вашей лиге мог составить. Но вообще в Бразилии информации о России не слишком много.

– Турнирную таблицу РФПЛ уже изучили?

– Да. Мы идем вторыми, отставая от лидера на пять очков.

– О том, что догонять нужно самого принципиального соперника «Зенита» тоже в курсе?

– Мне об этом еще мой агент рассказал. С ребятами тоже сразу обсудили это. Так что приехал в «Зенит» подготовленным. Будем догонять и перегонять «Спартак». Острота соперничества только добавляет мотивации.