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    Эрнани пообещал догнать и перегнать «Спартак» в РФПЛ

    Новичок «Зенита» Эрнани признался, что уже ознакомился с турнирным положением в чемпионате России. Бразилец заверил, что петербургский клуб обязательно догонит и перегонит лидера РФПЛ «Спартак» в нынешнем сезоне.

    – Что-нибудь слышали о чемпионате России до перехода в «Зенит»?

    – Не так давно у нас были сборы в Испании – рядом находился «Краснодар». Так что, глядя на этот клуб, некоторое представление о вашей лиге мог составить. Но вообще в Бразилии информации о России не слишком много.

    – Турнирную таблицу РФПЛ уже изучили?

    – Да. Мы идем вторыми, отставая от лидера на пять очков.

    – О том, что догонять нужно самого принципиального соперника «Зенита» тоже в курсе?

    – Мне об этом еще мой агент рассказал. С ребятами тоже сразу обсудили это. Так что приехал в «Зенит» подготовленным. Будем догонять и перегонять «Спартак». Острота соперничества только добавляет мотивации.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2017 06:28
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 14 января 2017, 16:32

      Еще один пи...добол в Зените появился!

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 января 2017, 15:41

      О как спартаковские то заёрзали. Скоро опять нытьё начнётся, типа засудили, не назначили, не засчитали )

      -2
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      ...
      Рейтинг: +643

      Symbol > APchelov 14 января 2017, 16:02

      Ну вам то не понять )) В вашу сторону такого не бывает ;)

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 января 2017, 13:44

      За ваши деньги главный враг
      Это Спартак.
      Заплатит больше какой-нибудь бандит
      И враг - Зенит.
      Что значит для заморского дуба
      Честь клуба?

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff > subbotaspartak 14 января 2017, 17:15

      Накропай что-нибудь про будущее чемпионство, пиит.

      -2
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 14 января 2017, 13:05

      поживем увидим )))

      -1
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      Рейтинг: +12

      Serg f 14 января 2017, 12:43

      лично))

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 14 января 2017, 12:15

      Не нужно говорить, надо доказывать делом! Все будет ясно весной.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 января 2017, 11:58

      Ёбу дал? У бомжей в контракте прописано, что при переходе надо пиздеть на Спартак? За щеку догонишь и перегонишь.

      2
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 14 января 2017, 11:37

      Для бомжей самый принципиальный соперник - Спартак. А вот для Спартака - ЦСКА. А для ЦСКА - Спартак. Кто-то тут лишний. :)

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ROSTOV SUPER 15 января 2017, 20:32

      Не трать на него время и нервы. Он для этого тут и существует.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Klaido 15 января 2017, 20:35

      Клаидо. Ты и правда старый больной негр -- гомосексуалист.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 января 2017, 11:37

      Ну с Дзюбой и Данни он уже точно "переговорил" )))

      0
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 14 января 2017, 11:25

      посмотрим

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