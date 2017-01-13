«Челси» не смог договориться с «Баварией» по Видалю и теперь нацелился на Пайета

Нападающий «Вест Хэма» Димитри Пайет может продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, лондонский клуб нацелился на 29-летнего француза после того, как синим не удалось договориться с «Баварией» о переходе полузащитника Артуро Видаля.

Отметим, что сегодня Пайет был отстранен от тренировок с основным составом «молотобойцев» из-за своего желания сменить клубную прописку. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Вест Хэм» в АПЛ 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.