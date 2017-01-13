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    «Челси» не смог договориться с «Баварией» по Видалю и теперь нацелился на Пайета

    Нападающий «Вест Хэма» Димитри Пайет может продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, лондонский клуб нацелился на 29-летнего француза после того, как синим не удалось договориться с «Баварией» о переходе полузащитника Артуро Видаля.

    Отметим, что сегодня Пайет был отстранен от тренировок с основным составом «молотобойцев» из-за своего желания сменить клубную прописку. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Вест Хэм» в АПЛ 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

    Источник: The Sun

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    13.01.2017 13:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 14 января 2017, 00:14

      хорошо!а видаль подходит умники!!!хороший футболист!!!

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      Рейтинг: +10

      Benny07 13 января 2017, 17:18

      Хорошая трансферная замена.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 января 2017, 13:53

      Всё равно Видаля надо куда-нибудь сплавить. Не подходит он нам. Слишком нервный. Да и вреда от него больше, чем пользы!

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