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  • Арустамян: «Для Карреры вариантом номер один в атаку всегда был именно Луис Адриано»

Арустамян: «Для Карреры вариантом номер один в атаку всегда был именно Луис Адриано»

12 января 2017, 12:55
8

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал ожидаемый переход в «Спартак» нападающего Луиса Адриано. Как отметил журналист, бразилец уже давно являлся главной трансферной целью главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Читал мнение о том, что трансферная кампания «Спартака» хаотична. Это абсолютная неправда. Работу по Адриано «Спартак» начал еще в начале октября. Как только «Спартак» отошел от смены тренера и от шока с Курбаном Бердыевым, как только стало ясно, что Массимо Каррера – это надолго, в клубе всерьез задумались о зимнем трансферном окне. Каррера хотел трех полевых футболистов, и вариантом номер один в атаку всегда был именно Адриано. Это был личный выбор тренера.

Более того, в октябре же состоялись первые контакты с Луисом. Я знаю, что Каррера имел личный разговор с Адриано. Массимо требовалось убедиться, готов ли бразилец играть в России и мотивирован ли он для этого», – заявил Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Милан Спартак Адриано Луис Арустамян Нобель
Комментарии (8)
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filosof sparty
1484215191
Давай Массимо- покажи класс, а то что то не верится в этого Адриано
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Volrad
1484216255
Спартак с любыми игроками и любым тренером будет Любимой командой большинства!!!!
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ivanthebest
1484221541
Верим в Массимо. Надеюсь Адриано скинет свои миланские оковы и заиграет в Спартаке на высочайшем уровне.
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LeXxX282828
1484223255
Адриано - хорошее приобретение!!!
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minanores
1484233434
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