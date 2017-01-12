Арустамян: «Для Карреры вариантом номер один в атаку всегда был именно Луис Адриано»

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал ожидаемый переход в «Спартак» нападающего Луиса Адриано. Как отметил журналист, бразилец уже давно являлся главной трансферной целью главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Читал мнение о том, что трансферная кампания «Спартака» хаотична. Это абсолютная неправда. Работу по Адриано «Спартак» начал еще в начале октября. Как только «Спартак» отошел от смены тренера и от шока с Курбаном Бердыевым, как только стало ясно, что Массимо Каррера – это надолго, в клубе всерьез задумались о зимнем трансферном окне. Каррера хотел трех полевых футболистов, и вариантом номер один в атаку всегда был именно Адриано. Это был личный выбор тренера.

Более того, в октябре же состоялись первые контакты с Луисом. Я знаю, что Каррера имел личный разговор с Адриано. Массимо требовалось убедиться, готов ли бразилец играть в России и мотивирован ли он для этого», – заявил Арустамян.