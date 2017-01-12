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    Арустамян: «Для Карреры вариантом номер один в атаку всегда был именно Луис Адриано»

    Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал ожидаемый переход в «Спартак» нападающего Луиса Адриано. Как отметил журналист, бразилец уже давно являлся главной трансферной целью главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

    «Читал мнение о том, что трансферная кампания «Спартака» хаотична. Это абсолютная неправда. Работу по Адриано «Спартак» начал еще в начале октября. Как только «Спартак» отошел от смены тренера и от шока с Курбаном Бердыевым, как только стало ясно, что Массимо Каррера – это надолго, в клубе всерьез задумались о зимнем трансферном окне. Каррера хотел трех полевых футболистов, и вариантом номер один в атаку всегда был именно Адриано. Это был личный выбор тренера.

    Более того, в октябре же состоялись первые контакты с Луисом. Я знаю, что Каррера имел личный разговор с Адриано. Массимо требовалось убедиться, готов ли бразилец играть в России и мотивирован ли он для этого», – заявил Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.01.2017 12:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5

      minanores 12 января 2017, 18:03

      Ставки на дог матчи --- pashkin-forum.ru

      0
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      Рейтинг: +36

      LeXxX282828 12 января 2017, 15:14

      Адриано - хорошее приобретение!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 января 2017, 14:45

      Верим в Массимо. Надеюсь Адриано скинет свои миланские оковы и заиграет в Спартаке на высочайшем уровне.

      1
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      Рейтинг: +39

      Volrad 12 января 2017, 13:17

      Спартак с любыми игроками и любым тренером будет Любимой командой большинства!!!!

      11
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 января 2017, 12:59

      Давай Массимо- покажи класс, а то что то не верится в этого Адриано

      11
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > filosof sparty 12 января 2017, 14:36

      А мне верится. Во первых Адриану знает русский язык, он привык к такому футболу.Во вторых серия а, не рфпл.

      2
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > Тraumtanzеr 12 января 2017, 14:47

      Поживём увидим. Хотелось бы что бы Вы были правы.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Тraumtanzеr 13 января 2017, 00:23

      Плюсов в этом трансфере много, но и рисков предостаточно. Буду рад ошибиться

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