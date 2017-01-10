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    Дмитрий Черышев заявил, что ничего не знает о своей возможной отставке из «Мордовии»

    Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев подчеркнул, что у него нет абсолютно никакой информации относительно возможного увольнения со своего поста. Сегодня СМИ сообщили, что игроки саранского клуба в знак протеста не вышли из отпуска из-за долгов по зарплате, которые тянутся еще с весны прошлого года.

    – Сообщается, что игроки отказываются выходить из отпуска из-за долгов. Все так серьезно?

    – Никаких комментариев не могу вам дать.

    – А по поводу своего будущего? Сообщают, вас могут уволить.

    – Откуда вы эту информацию берете? Ничего не могу вам сказать, потому что ничего не знаю.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.01.2017 23:48
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