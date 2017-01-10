Дмитрий Черышев заявил, что ничего не знает о своей возможной отставке из «Мордовии»

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев подчеркнул, что у него нет абсолютно никакой информации относительно возможного увольнения со своего поста. Сегодня СМИ сообщили, что игроки саранского клуба в знак протеста не вышли из отпуска из-за долгов по зарплате, которые тянутся еще с весны прошлого года.

– Сообщается, что игроки отказываются выходить из отпуска из-за долгов. Все так серьезно?

– Никаких комментариев не могу вам дать.

– А по поводу своего будущего? Сообщают, вас могут уволить.

– Откуда вы эту информацию берете? Ничего не могу вам сказать, потому что ничего не знаю.