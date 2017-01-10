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    Иньеста принес извинения «Реалу» за отсутствие игроков «Барселоны» на церемонии вручения награды ФИФА

    Полузащитник и капитан «Барселоны» Андрес Иньеста в телефонном разговоре принес извинения игрокам «Реала» за отсутствие футболистов сине-гранатовых на вчерашней церемонию вручения награды ФИФА лучшему футболисту года. 32-летний испанец пояснил, что такое решение было принято руководством клуба и им пришлось его исполнить.

    Напомним, что представители сливочных в своих интервью уже успели выразить недовольство или же «уколоть» каталонских оппонентов за пропуск церемонии. ФИФА тоже не поддержала подобное решение.

    Источник: Marca

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    10.01.2017 19:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      100/500 11 января 2017, 19:57

      мужской поступок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      LSV__911 11 января 2017, 02:27

      А за что извинения?! Тем более перед Реалом!!! И источник.... "Marca".....

      -2
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 10 января 2017, 21:14

      Иньеста, как всегда, на высоте. Хоть я и отдаю предпочтение Реалу, но уважение к Андресу огромное..

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