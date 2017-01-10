Иньеста принес извинения «Реалу» за отсутствие игроков «Барселоны» на церемонии вручения награды ФИФА

Полузащитник и капитан «Барселоны» Андрес Иньеста в телефонном разговоре принес извинения игрокам «Реала» за отсутствие футболистов сине-гранатовых на вчерашней церемонию вручения награды ФИФА лучшему футболисту года. 32-летний испанец пояснил, что такое решение было принято руководством клуба и им пришлось его исполнить.

Напомним, что представители сливочных в своих интервью уже успели выразить недовольство или же «уколоть» каталонских оппонентов за пропуск церемонии. ФИФА тоже не поддержала подобное решение.