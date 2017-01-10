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Нобоа решил покинуть «Ростов»

10 января 2017, 13:09
23

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа намерен сменить команду. Руководство клуба заявило о готовности отпустить футболиста при поступлении соответствующего предложения.

«Ростов» продлил контракт с Эззатолахи. У него теперь долгосрочное соглашение с клубом, все хорошо. Нобоа для клуба сделал очень многое, мы очень ему благодарны. Мы понимаем его желание поиграть в другой команде. Если клуб и Кристиан найдут новую команду, то по взаимному согласию сторон и в случае хорошего предложения мы готовы его отпустить. У него очень много сейчас предложений — как из европейских команд, так и из топ-клубов России», – заявил член совета директоров ростовской команды Али Узденов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Ростов Нобоа Кристиан Эзатолахи Саид
Комментарии (23)
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Asbjorn
1484043169
В Зенит пойдет
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Lera_Sve
1484045443
Очень жаль.. Замечательный игрок для Ростова был. Надеюсь не уйдет(
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Parham
1484046697
Действительно!! очень жаль, если уйдёт!!!! Оставайся и твори историю!!!!
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alp
1484050462
нобоа хорош
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zico2205
1484053667
Такого успеха ,как был в Ростове у него уже не будет...В Ростове- он явный лидер и это его команда!!! Глупо считаю в таком возрасте менять что-то...В России он уже сказал свое слово- ну теперь разве что рвануть в Китай остается...
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+50/-50
1484054964
надо зарабатывать. если платят не регулярно, значит не удержишь. а игрок хороший.
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zigbert
1484056835
В Ростове он прижился, что с ним будет в другом коллективе не знает никто?
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Архипелаг Гуляк!
1484058778
Нобо поводил членом по губам Зинида.
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15426378s
1484062411
это скорее всего, УТКА!
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balaton78
1484070587
Набоа уже сказал,что до лета точно останется в Ростове! Зима не лучшее время для переходов!
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