Нобоа решил покинуть «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа намерен сменить команду. Руководство клуба заявило о готовности отпустить футболиста при поступлении соответствующего предложения.

«Ростов» продлил контракт с Эззатолахи. У него теперь долгосрочное соглашение с клубом, все хорошо. Нобоа для клуба сделал очень многое, мы очень ему благодарны. Мы понимаем его желание поиграть в другой команде. Если клуб и Кристиан найдут новую команду, то по взаимному согласию сторон и в случае хорошего предложения мы готовы его отпустить. У него очень много сейчас предложений — как из европейских команд, так и из топ-клубов России», – заявил член совета директоров ростовской команды Али Узденов.