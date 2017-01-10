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    Нобоа решил покинуть «Ростов»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа намерен сменить команду. Руководство клуба заявило о готовности отпустить футболиста при поступлении соответствующего предложения.

    «Ростов» продлил контракт с Эззатолахи. У него теперь долгосрочное соглашение с клубом, все хорошо. Нобоа для клуба сделал очень многое, мы очень ему благодарны. Мы понимаем его желание поиграть в другой команде. Если клуб и Кристиан найдут новую команду, то по взаимному согласию сторон и в случае хорошего предложения мы готовы его отпустить. У него очень много сейчас предложений — как из европейских команд, так и из топ-клубов России», – заявил член совета директоров ростовской команды Али Узденов.

    Источник: ТАСС

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    10.01.2017 13:09
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -256

      balaton78 10 января 2017, 20:49

      Набоа уже сказал,что до лета точно останется в Ростове! Зима не лучшее время для переходов!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      15426378s 10 января 2017, 18:33

      это скорее всего, УТКА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      Архипелаг Гуляк! 10 января 2017, 17:32

      Нобо поводил членом по губам Зинида.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100638

      zigbert 10 января 2017, 17:00

      В Ростове он прижился, что с ним будет в другом коллективе не знает никто?

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 января 2017, 16:29

      надо зарабатывать. если платят не регулярно, значит не удержишь. а игрок хороший.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 10 января 2017, 16:28

      Нобоа попал в сферу интересов «Зенита»

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 10 января 2017, 16:07

      Такого успеха ,как был в Ростове у него уже не будет...В Ростове- он явный лидер и это его команда!!! Глупо считаю в таком возрасте менять что-то...В России он уже сказал свое слово- ну теперь разве что рвануть в Китай остается...

      5
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 января 2017, 15:47

      Возраст, к сожалению, не позволит, скорее всего, в сильном клубе европейском поиграть, но уж лучше бы он перешел в Европу,чем в клубы из топ 4 в РФПЛ - так хоть шанс еще пофеерить в Европе будет.

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 10 января 2017, 15:14

      нобоа хорош

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 10 января 2017, 14:59

      В Испанию или Италию надо ехать

      0
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