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    Алвес: «Игроки «Барселоны» должны были присутствовать на церемонии ФИФА»

    Бывший игрок «Барселоны» Даниэль Алвес критически оценил поступок каталонцев, проигнорировавших церемонию ФИФА в Цюрихе.

    «Нужно уважать выбор ФИФА. Мое мнение – представители «Барселоны» должны были присутствовать на церемонии присуждения наград по итогам года, это никак бы не сказалось на подготовке к кубковому матчу. Криштиану Роналду получил приз лучшего игрока вполне справедливо. Я голосовал не за него, но тем не менее признаю победу португальца как объективную», – подытожил Алвес, ныне выступающий за «Ювентус».

    Источник: AS

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    10.01.2017 01:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +135

      Chicha 10 января 2017, 10:21

      Мужик.

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      Рейтинг: +49

      melnicn 10 января 2017, 02:49

      Криштиану Роналду получил приз лучшего игрока вполне справедливо. И это слова бывшего игрока Барсы, уважуха Дани Алвес!!!

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