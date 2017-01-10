Алвес: «Игроки «Барселоны» должны были присутствовать на церемонии ФИФА»

Бывший игрок «Барселоны» Даниэль Алвес критически оценил поступок каталонцев, проигнорировавших церемонию ФИФА в Цюрихе.

«Нужно уважать выбор ФИФА. Мое мнение – представители «Барселоны» должны были присутствовать на церемонии присуждения наград по итогам года, это никак бы не сказалось на подготовке к кубковому матчу. Криштиану Роналду получил приз лучшего игрока вполне справедливо. Я голосовал не за него, но тем не менее признаю победу португальца как объективную», – подытожил Алвес, ныне выступающий за «Ювентус».