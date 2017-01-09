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    Павлюченко: «В Англии я еще СуперПав»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, ранее выступавший в рядах «Тоттенхэма», рассказал, что был приятно удивлен поздравлением «шпор» с днем рождения.

    – Видели поздравление «Тоттенхэма» на ваше 35-летие?

    – Читал. Очень приятно. Не ожидал, если честно.

    – Помнят вас в Англии.

    – Наверное. Пару месяцев назад летал в Лондон и встретил много болельщиков, которые узнали меня. Подходили, спрашивали, где сейчас играю. Говорил, что дома, в России.

    – Как к вам обращались? СуперПав?

    – Пав. Ну, кто-то, да, называл и СуперПавом.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.01.2017 19:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +70

      hirurg99 11 января 2017, 21:44

      А, в России- СуперГов( от слова говно)! Форумчат прошу извинить меня.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 января 2017, 06:29

      С трудом вериться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Leva-Drako 9 января 2017, 22:23

      Добротный был игрок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 января 2017, 20:46

      Такой шанс был у него закрепиться там и попытаться в топ клуб уйти, а он просрал его.. И все изза того, что не хотел английский учить...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 9 января 2017, 19:49

      Скромный суперигрок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 9 января 2017, 19:38

      Декабристы разбудили Герцена, а Хиддинк - Павлюченко. )

      8
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Tostao 10 января 2017, 00:15

      правда Павлик быстро вернулся в спячку.. можно даже сказать в летаргический сон!

      3
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