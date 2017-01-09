Павлюченко: «В Англии я еще СуперПав»

А, в России- СуперГов( от слова говно)! Форумчат прошу извинить меня.
Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, ранее выступавший в рядах «Тоттенхэма», рассказал, что был приятно удивлен поздравлением «шпор» с днем рождения.
– Видели поздравление «Тоттенхэма» на ваше 35-летие?
– Читал. Очень приятно. Не ожидал, если честно.
– Помнят вас в Англии.
– Наверное. Пару месяцев назад летал в Лондон и встретил много болельщиков, которые узнали меня. Подходили, спрашивали, где сейчас играю. Говорил, что дома, в России.
– Как к вам обращались? СуперПав?
– Пав. Ну, кто-то, да, называл и СуперПавом.
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— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 15 декабря 2016 г.