Павлюченко: «В Англии я еще СуперПав»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, ранее выступавший в рядах «Тоттенхэма», рассказал, что был приятно удивлен поздравлением «шпор» с днем рождения.

– Видели поздравление «Тоттенхэма» на ваше 35-летие?

– Читал. Очень приятно. Не ожидал, если честно.

– Помнят вас в Англии.

– Наверное. Пару месяцев назад летал в Лондон и встретил много болельщиков, которые узнали меня. Подходили, спрашивали, где сейчас играю. Говорил, что дома, в России.

– Как к вам обращались? СуперПав?

– Пав. Ну, кто-то, да, называл и СуперПавом.