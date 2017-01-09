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    Кокорин: «Сейчас бы в Китай не поехал»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, где и с кем он провел отпуск, а также подчеркнул, что в данный момент не готов пойти по стопам экс-партнера по команде Акселя Витселя, который перебрался в Китай, получив очень выгодный контракт. По данным СМИ, зарплата бельгийца в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составит около 20 миллионов евро в год.

    – Как вы провели отпуск?

    – Отлично! Ездил в теплые страны – первое время с девушкой, а потом с семьей.

    – Уже обсуждали с командой следующего соперника по Лиге Европы – «Андерлехт»?

    – Нет, конечно. Мы еще только собираемся, даже тренера не видели.

    – С новичками хотя бы познакомились?

    – Нет, еще не видели. Но Цаллагова я и так хорошо знаю, с ним проблем в общении точно не может быть.

    – Как на команду повлияет уход Витселя?

    – Тяжело ответить на этот вопрос. Наверное, это лучше к тренеру. Все знают, что Витсель – классный футболист, европейского уровня. Можно только пожелать ему удачи.

    – Не удивились его выбору?

    – Все знали, что он хочет уйти и не скрывал этого.

    – Да, но он говорил о «Ювентусе».

    – Он честно сказал, что пришло предложение, от которого тяжело отказаться.

    – А вы бы поехали в Китай?

    – Нет, сейчас бы не поехал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2017 15:24
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 9 января 2017, 23:54

      они знают кому предлагать - кто в Китае про него слыхал

      0
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      Рейтинг: +15

      hoga 9 января 2017, 23:26

      Кому он нужен!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 9 января 2017, 23:04

      об этом он может только мечтать))))наших теперь даже в чемпион шип не возьмут..там сильней игроки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 9 января 2017, 20:49

      Да ему и не предложит никто от туда и никогда. В Монако езжай с Павликом пиво пить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 9 января 2017, 20:37

      Жил да был Кокорин Саня,
      Мозг его по-детски чист.
      Не тянулся Саня к знаньям,
      Был Кокорин футболист.
      Был не прочь обогатиться,
      Хоть на поле - разгильдяй.
      Но узнал, что вереницей,
      Звёзды ринулись в Китай!
      "Я сейчас бы не поехал,
      Мне карьера дорога!"-
      - Эх, лукавит неумеха:
      Сам бы бросился в бега.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 9 января 2017, 20:35

      Этот домосед со таких завышенных контрактов в РФ никогда никуда не уедет.
      "Ездил в теплые страны – первое время с девушкой, а потом с семьей." - вообще без палева

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 января 2017, 20:13

      Какой Китай, его в Антарктиду надо к пингвинам в прорубь! Хотя он не утонет всёравно.

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 9 января 2017, 18:11

      У китайцев очень правильная логика...В то время как многие говорят о здоровых амбициях, возможности профессионально развиваться, выступать за топ-клуб в Европе и биться за "ушастого", китайцы говорят: "Давай-ка к нам на годик-другой, побегай, попинай мячик для публики, а мы тебе дадим столько денег, что ни ты, ни твоя семья, ни твои дети ни в чём не будут нуждаться"...вот и думают, что лучше - "лёгкие деньги" или постоянная борьба без 100% шанса на успех, особенно если уже у самого не горит...

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 9 января 2017, 18:06

      Было бы предложение приближённое к Висела,уехал бы,только пятки завершили...

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько > Юрий Крутько 9 января 2017, 18:09

      Было бы предложение приближённое к ВИТСЕЛЮ,уехал бы,только пятки завершили...

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько > Юрий Крутько 9 января 2017, 18:11

      ЗАСВЕРКАЛИ-правильно.

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      Рейтинг: +1126

      richi > Юрий Крутько 9 января 2017, 20:05

      Нет, ты уж все-таки пожалуйста определись.

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      Рейтинг: +1126

      richi > 9 января 2017, 20:09

      А Витсель то перешел в клуб-новичек китайской супер-лиги, совсем не в грант.

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      Рейтинг: +8018

      nik55 9 января 2017, 17:53

      даже в Китай не зовут

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