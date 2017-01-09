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Кокорин: «Сейчас бы в Китай не поехал»

9 января 2017, 15:24
33

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, где и с кем он провел отпуск, а также подчеркнул, что в данный момент не готов пойти по стопам экс-партнера по команде Акселя Витселя, который перебрался в Китай, получив очень выгодный контракт. По данным СМИ, зарплата бельгийца в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составит около 20 миллионов евро в год.

– Как вы провели отпуск?

– Отлично! Ездил в теплые страны – первое время с девушкой, а потом с семьей.

– Уже обсуждали с командой следующего соперника по Лиге Европы – «Андерлехт»?

– Нет, конечно. Мы еще только собираемся, даже тренера не видели.

– С новичками хотя бы познакомились?

– Нет, еще не видели. Но Цаллагова я и так хорошо знаю, с ним проблем в общении точно не может быть.

– Как на команду повлияет уход Витселя?

– Тяжело ответить на этот вопрос. Наверное, это лучше к тренеру. Все знают, что Витсель – классный футболист, европейского уровня. Можно только пожелать ему удачи.

– Не удивились его выбору?

– Все знали, что он хочет уйти и не скрывал этого.

– Да, но он говорил о «Ювентусе».

– Он честно сказал, что пришло предложение, от которого тяжело отказаться.

– А вы бы поехали в Китай?

– Нет, сейчас бы не поехал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (33)
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Андрей 26 rus
1483965546
Китай!Губки закатай,в Кайрат к Аршавину верная дорога
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sidul1
1483966011
лукавит,бегом бы побежал,но увы не прогресирует
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Garrincha58
1483966366
кому ты там нужен кривоногий бездарь
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aam
1483967498
Ему и тут лафа полная. Играть особо не требуется, бегай себе по тихонечку.
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TYSON95
1483969624
заплатят на доллар больше,хоть в северную корею поедет
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СОКОЛ САРАТОВ
1483969857
да просто ещё никто не звал
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subbotaspartak
1483973514
На Китай, Сашок, не соглашайся,, Вот КНДР предложут- хватайся. Под автоматом, глядишь, начнешь забивать, Неважно где, форВарду лишь бы лучшим стать.
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Юрий Крутько
1483974394
Было бы предложение приближённое к Висела,уехал бы,только пятки завершили...
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Tostao
1483983471
Жил да был Кокорин Саня, Мозг его по-детски чист. Не тянулся Саня к знаньям, Был Кокорин футболист. Был не прочь обогатиться, Хоть на поле - разгильдяй. Но узнал, что вереницей, Звёзды ринулись в Китай! "Я сейчас бы не поехал, Мне карьера дорога!"- - Эх, лукавит неумеха: Сам бы бросился в бега.
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lekseij2007
1483984144
Да ему и не предложит никто от туда и никогда. В Монако езжай с Павликом пиво пить.
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