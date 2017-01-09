Кокорин: «Сейчас бы в Китай не поехал»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, где и с кем он провел отпуск, а также подчеркнул, что в данный момент не готов пойти по стопам экс-партнера по команде Акселя Витселя, который перебрался в Китай, получив очень выгодный контракт. По данным СМИ, зарплата бельгийца в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составит около 20 миллионов евро в год.

– Как вы провели отпуск?

– Отлично! Ездил в теплые страны – первое время с девушкой, а потом с семьей.

– Уже обсуждали с командой следующего соперника по Лиге Европы – «Андерлехт»?

– Нет, конечно. Мы еще только собираемся, даже тренера не видели.

– С новичками хотя бы познакомились?

– Нет, еще не видели. Но Цаллагова я и так хорошо знаю, с ним проблем в общении точно не может быть.

– Как на команду повлияет уход Витселя?

– Тяжело ответить на этот вопрос. Наверное, это лучше к тренеру. Все знают, что Витсель – классный футболист, европейского уровня. Можно только пожелать ему удачи.

– Не удивились его выбору?

– Все знали, что он хочет уйти и не скрывал этого.

– Да, но он говорил о «Ювентусе».

– Он честно сказал, что пришло предложение, от которого тяжело отказаться.

– А вы бы поехали в Китай?

– Нет, сейчас бы не поехал.