«Монако» получил предложение от «Манчестер Юнайтед» по Бакайоко

Прям очень нужен... Единственная позиция, которая сейчас провисает, это как раз опорка... Каррик конечно красава, но он не молод, и ему нужна адекватная смена. А Бакайоко как раз тот игрок, которого я предполагал на эту позицию, и если он перейдёт будет очень круто.
«Манчестер Юнайтед» отправил предложение «Монако» на предмет трансфера хавбека Тьему Бакайоко и теперь ждет ответа от монегасков. Отмечается, что французский клуб оценивает 22-летнего игрока примерно в 24,5 миллиона евро, но при этом не ставит себе цель заработать на его продаже в ближайшее время.
Недавно сам француз заявлял, что не намерен покидать «Монако». Напомним, интерес к полузащитнику также проявляют «Челси» и «Манчестер Сити».
В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Бакайоко принял участие в 16-ти встречах, отметившись двумя забитыми голами.