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    «Монако» получил предложение от «Манчестер Юнайтед» по Бакайоко

    «Манчестер Юнайтед» отправил предложение «Монако» на предмет трансфера хавбека Тьему Бакайоко и теперь ждет ответа от монегасков. Отмечается, что французский клуб оценивает 22-летнего игрока примерно в 24,5 миллиона евро, но при этом не ставит себе цель заработать на его продаже в ближайшее время.

    Недавно сам француз заявлял, что не намерен покидать «Монако». Напомним, интерес к полузащитнику также проявляют «Челси» и «Манчестер Сити».

    В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Бакайоко принял участие в 16-ти встречах, отметившись двумя забитыми голами.

    Источник: Daily Star

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    09.01.2017 12:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 января 2017, 13:02

      Прям очень нужен... Единственная позиция, которая сейчас провисает, это как раз опорка... Каррик конечно красава, но он не молод, и ему нужна адекватная смена. А Бакайоко как раз тот игрок, которого я предполагал на эту позицию, и если он перейдёт будет очень круто.

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 9 января 2017, 12:19

      Хороший хав, очень уверенно себя чувствует в свои 22!!!

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