«Монако» получил предложение от «Манчестер Юнайтед» по Бакайоко

«Манчестер Юнайтед» отправил предложение «Монако» на предмет трансфера хавбека Тьему Бакайоко и теперь ждет ответа от монегасков. Отмечается, что французский клуб оценивает 22-летнего игрока примерно в 24,5 миллиона евро, но при этом не ставит себе цель заработать на его продаже в ближайшее время.

Недавно сам француз заявлял, что не намерен покидать «Монако». Напомним, интерес к полузащитнику также проявляют «Челси» и «Манчестер Сити».

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Бакайоко принял участие в 16-ти встречах, отметившись двумя забитыми голами.