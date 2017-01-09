Роналду среди номинантов премии ФИФА The Best

В понедельник, 9 января, в Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года. Приз назван The Best, его получит лучший игрок прошедшего года. В число номинантов входят Криштиану Роналду, Антуан Гризманн и Лионель Месси. Победитель будет определен в результате голосования среди тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.

На звание лучшего тренера претендуют Клаудио Раньери, Фернанду Сантуш и Зинедин Зидан. Кроме того, будут вручены призы Пушкаша (за самый красивый гол), фэйр-плей и лучшим болельщикам (номинанты: болельщики «Ден Хааг», болельщики матча «Боруссия» Дортмунд – «Ливерпуль» и болельщики сборной Исландии).

Начало церемонии намечено на 20:30 по московскому времени.