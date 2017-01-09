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    Роналду среди номинантов премии ФИФА The Best

    В понедельник, 9 января, в Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года. Приз назван The Best, его получит лучший игрок прошедшего года. В число номинантов входят Криштиану Роналду, Антуан Гризманн и Лионель Месси. Победитель будет определен в результате голосования среди тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.

    На звание лучшего тренера претендуют Клаудио Раньери, Фернанду Сантуш и Зинедин Зидан. Кроме того, будут вручены призы Пушкаша (за самый красивый гол), фэйр-плей и лучшим болельщикам (номинанты: болельщики «Ден Хааг», болельщики матча «Боруссия» Дортмунд – «Ливерпуль» и болельщики сборной Исландии).

    Начало церемонии намечено на 20:30 по московскому времени.

    Источник: ФИФА

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    09.01.2017 09:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 9 января 2017, 19:52

      CR7

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 9 января 2017, 10:32

      1) Роналду
      2) Раньери
      3) Болельщики сборной Исландии
      Все очевидно.

      1
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      Рейтинг: +258

      red-white fox > Schicko_008 9 января 2017, 13:11

      2)За год, поэтому Зидан.

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Schicko_008 9 января 2017, 13:12

      Согласен.А Пушкаша как всегда отдадут за гол каой-нибудь бабы из чемпионата Коза-залупозе ,третьего дивизиона.

      -1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > red-white fox 9 января 2017, 15:15

      Не согласен. Не проигрывать с Реалом все же требует меньшего тренерского мастерства, чем выиграть АПЛ с аутсайдером (а результаты начала этого сезона лишь подчеркивают крутость того достижения).
      Просто сейчас все уже попривыкли к мысли, что Лестер чемпион. Но если представить, что кто-то выиграет ЛаЛигу с Тенерифе, обыграв Реал и Барсу, и при этом Бавария не проиграет в течение 9 месяцев, то кому нужно было бы отдать лучшего тренера?

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