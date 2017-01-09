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    Маскерано: «Барселона» заслуживала большего»

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано уверен, что его команда доминировала в выездном матче с «Вильярреалом».

    «Мы должны были побеждать в этом матче, мы провели хорошую игру. «Барселона» заслуживала большего – и не только из-за количества созданных моментов, но и по тому, как протекала игра. Как бы то ни было, мы бились до последнего», – сказал Маскерано.

    Матч 17-го тура испанской Примеры «Вильярреал» – «Барселона» закончился со счетом 1:1. Каталонцы занимают в турнирной таблице третье место, отставая от лидирующего «Реала» на пять очков.

    Источник: ФК «Барселона»

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    09.01.2017 07:45
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