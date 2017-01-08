Йоветич: «В «Интере» я никогда не получал шанса»

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич пожаловался на нехватку игрового времени в составе миланского клуба. Отметим, что в нынешнем сезоне 27-летний черногорец, который близок к переходу в «Севилью», провел за черно-синих в Серии А пять матчей, где не отметился результативными действиями.

«Мне не нравится, как сложился для меня прошлый сезон. Я хорошо работал, готов был играть, но никогда не получал шанса. Проблема не во мне, ведь в составе сборной я показывал, что нахожусь в хорошей форме. Если вы хотите узнать, почему я не играю, лучше спросить кого-то другого», – сказал Йоветич.