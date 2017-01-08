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    Йоветич: «В «Интере» я никогда не получал шанса»

    Нападающий «Интера» Стеван Йоветич пожаловался на нехватку игрового времени в составе миланского клуба. Отметим, что в нынешнем сезоне 27-летний черногорец, который близок к переходу в «Севилью», провел за черно-синих в Серии А пять матчей, где не отметился результативными действиями.

    «Мне не нравится, как сложился для меня прошлый сезон. Я хорошо работал, готов был играть, но никогда не получал шанса. Проблема не во мне, ведь в составе сборной я показывал, что нахожусь в хорошей форме. Если вы хотите узнать, почему я не играю, лучше спросить кого-то другого», – сказал Йоветич.

    Источник: Football Italia

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    08.01.2017 18:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 8 января 2017, 22:01

      Сейчас Икарди бомбит и зачем ты нужен. Севилья хороший клуб,лучше там играть чем в Интере на банке сидеть.Хотя там Вьетто бомбит,трудновато будет закрепиться в составе.

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