Агент: «Тигиев интересен не только «Спартаку», но и другим клубам РФПЛ»

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы защитника «Анжи» Георгия Тигиева, рассказал о ситуации с возможным переходом 21-летнего игрока в другой клуб. Ранее появилась информация, что футболист может продолжить карьеру в «Спартаке».

«На данный момент конкретных предложений нет, он остается игроком «Анжи» и полетит с командой на сбор.

Вы сами видите, что Георгий привлекается в сборную и, конечно, интерес к нему проявляется. Из-за рубежа интереса нет, но в России он интересен не только «Спартаку», но и другим клубам. Сейчас рано о чем-либо говорить, но, повторюсь, конкретных предложений пока нет. Думаю, учитывая сложившуюся ситуацию, клуб не станет удерживать Георгия», – подчеркнул Голубин.