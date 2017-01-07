Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Тигиев интересен не только «Спартаку», но и другим клубам РФПЛ»

    Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы защитника «Анжи» Георгия Тигиева, рассказал о ситуации с возможным переходом 21-летнего игрока в другой клуб. Ранее появилась информация, что футболист может продолжить карьеру в «Спартаке».

    «На данный момент конкретных предложений нет, он остается игроком «Анжи» и полетит с командой на сбор.

    Вы сами видите, что Георгий привлекается в сборную и, конечно, интерес к нему проявляется. Из-за рубежа интереса нет, но в России он интересен не только «Спартаку», но и другим клубам. Сейчас рано о чем-либо говорить, но, повторюсь, конкретных предложений пока нет. Думаю, учитывая сложившуюся ситуацию, клуб не станет удерживать Георгия», – подчеркнул Голубин.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2017 17:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 8 января 2017, 00:31

      Вот смысл писать всякую эту чушь от агентов? Всё равно правды в сказанном обычно только процентов 30, чтоб цену набить.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11