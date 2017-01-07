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    Григорян: «Анжи» полетит на первый сбор в полном составе»

    Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян подчеркнул, что на первый зимний сбор команды в Анталию отправятся все имеющиеся в распоряжении специалиста игроки. Ранее СМИ сообщили, что махачкалинцы готовы предоставить статус свободных агентов 13-ти футболистам. Напомним, что в нынешнее трансферное окно дагестанский клуб уже покинули хавбек Бернард Бериша и защитник Джонатан Менса.

    «Команда летит на первый сбор фактически в полном составе, за исключением двух игроков – Бериши и Менса, которые покинули команду зимой. Остальные все в полном и звездном составе летят на сбор. Не знаю, откуда появилась информация про 13 игроков, наверное, она взята из каких-то непонятных источников.

    Боли, как и другие наши звездные ребята, являются нашей прерогативой. Я еду тренировать команду, которая есть, а кто там кого продаст, купит, кто уйдет – это важный момент, конечно, но тренировать будем всех. Если наши высокооплачиваемые игроки будут пользоваться спросом других команд, значит, по факту сразу будем искать замену.

    На первом сборе не вижу необходимости в переводчиках. Игроки являются профессионалами, которые приехали зарабатывать большие деньги. Пусть учатся понимать по-русски хотя бы на бытовом уровне», – сказал Григорян.

    После 17-ти туров «Анжи» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 20 очков.

    Источник: ТАСС

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    07.01.2017 15:26
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