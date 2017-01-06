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    «Спартак» проведет четыре контрольных матча

    «Спартак» объявил о своих планах на подготовку к весенней части чемпионата России. На первом сборе в Абу-Даби (18 января – 1 февраля) спартаковцы встретятся 31 января с ФК «Копенгаген». На втором сборе в Эстепоне (4 – 17 февраля) красно-белые проведут два спарринга. Они намечены на 10 и 16 февраля.

    На заключительном этапе подготовки в Марбелье (20 февраля – 2 марта) столичная команда проведет товарищескую встречу 26 февраля. Соперники «Спартака» в контрольных матчах, которые состоятся во время испанских сборов, определятся позднее.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.01.2017 10:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Slavok34RU$ 7 января 2017, 00:17

      Им только с детьми спектакль наигрывать.

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 6 января 2017, 15:06

      да пора наигрывать состав.много новичков

      1
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 6 января 2017, 15:00

      Кони в загон, бомжи на свалку киш-киш, контрольные матчи важны наиграть состав

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 6 января 2017, 13:51

      4 контроля,не много?!

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 6 января 2017, 12:35

      Спартак-чемпик

      0
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 6 января 2017, 11:03

      Каких-нибудь посильнее противников выбирайте)

      1
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 > yarik1_78 6 января 2017, 13:05

      цска в этом году даже лига Европы не светит, Ростов
      Терек, Краснодар не дадут!!!
      А кто обосрется скоро время покажет.

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