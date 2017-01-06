«Спартак» проведет четыре контрольных матча

«Спартак» объявил о своих планах на подготовку к весенней части чемпионата России. На первом сборе в Абу-Даби (18 января – 1 февраля) спартаковцы встретятся 31 января с ФК «Копенгаген». На втором сборе в Эстепоне (4 – 17 февраля) красно-белые проведут два спарринга. Они намечены на 10 и 16 февраля.

На заключительном этапе подготовки в Марбелье (20 февраля – 2 марта) столичная команда проведет товарищескую встречу 26 февраля. Соперники «Спартака» в контрольных матчах, которые состоятся во время испанских сборов, определятся позднее.