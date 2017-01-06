Ракитич: «Барселона» выйдет в четвертьфинал Кубка Испании»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич признался после первого матча 1/8 финала Кубка Испании, что смотрит с оптимизмом на исход противостояния с «Атлетиком» из Бильбао.

«Я настроен оптимистично. Мы уважаем «Атлетик», но думаю, что «Барселона» выйдет в четвертьфинал Кубка Испании.

Работа арбитра? Не думаю, что Борбалан будет спать спокойно, когда пересмотрит свою работу в этом матче», – сказал после матча Ракитич.

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» – «Барселона» закончился со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 11 января на «Камп Ноу».