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    Ракитич: «Барселона» выйдет в четвертьфинал Кубка Испании»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич признался после первого матча 1/8 финала Кубка Испании, что смотрит с оптимизмом на исход противостояния с «Атлетиком» из Бильбао.

    «Я настроен оптимистично. Мы уважаем «Атлетик», но думаю, что «Барселона» выйдет в четвертьфинал Кубка Испании.

    Работа арбитра? Не думаю, что Борбалан будет спать спокойно, когда пересмотрит свою работу в этом матче», – сказал после матча Ракитич.

    Первый матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» – «Барселона» закончился со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 11 января на «Камп Ноу».

    Источник: ФК «Барселона»

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    06.01.2017 08:06
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