Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер заявил, что Санчес хочет остаться в «Арсенале»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что нападающий «канониров» Алексис Санчес хочется остаться в стане лондонского клуба, несмотря на слухи, связывающие карьеру игрока с переходом в другую команду.

    «Санчес – убежденный футболист, который хочет остаться в «Арсенале». Я уверен, что мы придем к обоюдному соглашению. Это возможно. Когда футболист изъявляет желание остаться, договориться всегда легче», – приводит слова Венгера beIN Sports.

    Напомним, действующий контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. На данный момент стороны не могут договориться о его продлении.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2017 22:01
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 6 января 2017, 09:41

      Один вопрос - контракт где?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11