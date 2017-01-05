Венгер заявил, что Санчес хочет остаться в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что нападающий «канониров» Алексис Санчес хочется остаться в стане лондонского клуба, несмотря на слухи, связывающие карьеру игрока с переходом в другую команду.

«Санчес – убежденный футболист, который хочет остаться в «Арсенале». Я уверен, что мы придем к обоюдному соглашению. Это возможно. Когда футболист изъявляет желание остаться, договориться всегда легче», – приводит слова Венгера beIN Sports.

Напомним, действующий контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. На данный момент стороны не могут договориться о его продлении.