Агуэро: «Месси – обычный парень. Только на поле он перестает быть таковым»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высоко отозвался об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси. По его словам, 29-летний аргентинец является сильнейшим футболистом в мире и должен получить приз лучшему игроку прошедшего года по версии ФИФА.

«Месси – обычный парень, который хорошо шутит и ладит со всеми, как и все аргентинцы. Только на футбольном поле он перестает быть обычным. Месси впереди всей планеты, включая остальных номинантов на приз лучшему игроку года ФИФА. Говорю это не просто потому, что он мой друг. Я тренируюсь с ним и все вижу своими глазами. То, что делает он, не делает больше никто. Он лучший в мире», – сказал Агуэро.