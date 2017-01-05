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    Агуэро: «Месси – обычный парень. Только на поле он перестает быть таковым»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высоко отозвался об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси. По его словам, 29-летний аргентинец является сильнейшим футболистом в мире и должен получить приз лучшему игроку прошедшего года по версии ФИФА.

    «Месси – обычный парень, который хорошо шутит и ладит со всеми, как и все аргентинцы. Только на футбольном поле он перестает быть обычным. Месси впереди всей планеты, включая остальных номинантов на приз лучшему игроку года ФИФА. Говорю это не просто потому, что он мой друг. Я тренируюсь с ним и все вижу своими глазами. То, что делает он, не делает больше никто. Он лучший в мире», – сказал Агуэро.

    Источник: ФИФА

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    05.01.2017 21:34
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 января 2017, 22:14

      Сегодня интересный документальный фильм был про Ьессии на МатчТВ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > Tostao 5 января 2017, 22:15

      про Месси

      0
      Ответить
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