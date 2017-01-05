Селюк сообщил, что переход Траоре в «Малагу» сорвался

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, рассказал о несостоявшемся переходе своего клиента в «Малагу». По его словам, предложение не устроило «Монако», которое имеет права на ивуарийца.

«Все было готово, «Малага» направила все документы, ЦСКА был в курсе, я проделал работу профессионально, но «Монако» что-то не устроило.

Теперь у «Малаги» новый тренер, уже взяли другого футболиста. Сейчас в «Монако», видимо, понимают, что проспали хорошую сделку.

Что касается других вариантов, то пока что все только выходят на работу после Нового года. Вообще, в зимнее трансферное окно редко совершаются большие сделки с хорошими зарплатами. Большие деньги предлагают только в Китае, но не все хотят в Китай», – заявил Селюк.