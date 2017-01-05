Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк сообщил, что переход Траоре в «Малагу» сорвался

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, рассказал о несостоявшемся переходе своего клиента в «Малагу». По его словам, предложение не устроило «Монако», которое имеет права на ивуарийца.

    «Все было готово, «Малага» направила все документы, ЦСКА был в курсе, я проделал работу профессионально, но «Монако» что-то не устроило.

    Теперь у «Малаги» новый тренер, уже взяли другого футболиста. Сейчас в «Монако», видимо, понимают, что проспали хорошую сделку.

    Что касается других вариантов, то пока что все только выходят на работу после Нового года. Вообще, в зимнее трансферное окно редко совершаются большие сделки с хорошими зарплатами. Большие деньги предлагают только в Китае, но не все хотят в Китай», – заявил Селюк.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2017 18:07
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +129

      cska59 5 января 2017, 23:14

      Дмитрий ,подсуетись,мы в тебя верим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 5 января 2017, 20:40

      Давай, Дима, поработай на славу! Мы верим в тебя, что ты избавишь нас от этого бревна!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 5 января 2017, 20:06

      А Вам бы и надо туда ехать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 5 января 2017, 19:11

      обгадился агентишка

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > ALEX ML 5 января 2017, 23:07

      точно!и кругом все обгадил,вонь нечеловеческая((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 5 января 2017, 19:08

      Такое бревно в Китай даже не берут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 января 2017, 18:23

      Вот Мужик(Селюк),а вот Дерево(Траоре)!!! Кому же оно нужно, оно же Памятник )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 января 2017, 18:22

      "Большие деньги" Селюк на Траоре уже сделал! Имя его соучастника в этом наглом гешефте в клубе пока не названо... Рано или поздно всё равно тайное станет явным! Всё узнаем... :-))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 января 2017, 18:10

      Никто и не сомневался, что это бревно никому не нужно :) Даже за большие откаты

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11