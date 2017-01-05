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    Акинфеев: «В школе получал двойки по физкультуре, потому что не ходил на нее»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что пропускал в школе уроки физической культуры. Игрок сборной России добавил, что из-за этого он получал от преподавателей плохие оценки.

    – Мы в школе наших спортсменов практически не видели. Вы тоже постоянно были на сборах?

    – Именно так. Слава богу, учителя всегда шли навстречу. Экзамены я обычно сдавал дней на пять-шесть позже остальных ребят. Ко мне приходили все учителя, принимали все мои контрольные и помогали догнать программу, потому что я половину не знал, не учил и не сдал бы. Я им за это очень благодарен.

    – Игорь, а была ли лично у вас физкультура?

    (Смеется.) Я получал двойки, потому что не ходил на нее. Все юноши-футболисты каждую субботу или воскресенье — не помню уже — участвовали в турах чемпионата Москвы. А в школе у нас в пятницу были два урока физкультуры. Я всегда пропускал их — берег себя, потому что боялся получить травму. Не дай бог не попасть на чемпионат — это была бы трагедия!

    – Можете назвать школьные предметы, которые вам нравились?

    – Мне нравились биология и география — очень познавательные предметы, – цитирует слова Акинфеева «ОК!».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2017 17:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14

      MastaRave 6 января 2017, 11:08

      Оно и видно что в школу не ходил рекордсмен ты наш

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 января 2017, 20:55

      Хватит писать про клоунов !

      1
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      ...
      Рейтинг: +76

      Lera_Sve > spartach n1 5 января 2017, 22:21

      Так про тебя там никто и не пишет))

      -1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 5 января 2017, 20:14

      Система образования оставляет желать лучшего конечно.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 января 2017, 18:51

      Одно слово - дебил с манией величия. Зачем тебе география??))) Самолёт довезет:)) Сделали из ничтожества героя....

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Чеславас 6 января 2017, 09:10

      Тут нет слабовидящих. Поменяй клавиатуру! У тебя Caps lock не выключается и "!" западает :) Лучший вратарь - это Буффон, а твой ничего в жизни не выиграл, звезду поймал в 15 лет, и стал рекордсменом ЛЧ по количеству "мокрых" матчей подряд и количеству автоголов в одном матче! :)

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 января 2017, 18:24

      Уже в школе решил стать звездуном.

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