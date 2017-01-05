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  • Акинфеев: «В школе получал двойки по физкультуре, потому что не ходил на нее»

Акинфеев: «В школе получал двойки по физкультуре, потому что не ходил на нее»

5 января 2017, 17:09
12

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что пропускал в школе уроки физической культуры. Игрок сборной России добавил, что из-за этого он получал от преподавателей плохие оценки.

– Мы в школе наших спортсменов практически не видели. Вы тоже постоянно были на сборах?

– Именно так. Слава богу, учителя всегда шли навстречу. Экзамены я обычно сдавал дней на пять-шесть позже остальных ребят. Ко мне приходили все учителя, принимали все мои контрольные и помогали догнать программу, потому что я половину не знал, не учил и не сдал бы. Я им за это очень благодарен.

– Игорь, а была ли лично у вас физкультура?

(Смеется.) Я получал двойки, потому что не ходил на нее. Все юноши-футболисты каждую субботу или воскресенье — не помню уже — участвовали в турах чемпионата Москвы. А в школе у нас в пятницу были два урока физкультуры. Я всегда пропускал их — берег себя, потому что боялся получить травму. Не дай бог не попасть на чемпионат — это была бы трагедия!

– Можете назвать школьные предметы, которые вам нравились?

– Мне нравились биология и география — очень познавательные предметы, – цитирует слова Акинфеева «ОК!».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (12)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1483629877
Уже в школе решил стать звездуном.
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la verdad
1483631461
Одно слово - дебил с манией величия. Зачем тебе география??))) Самолёт довезет:)) Сделали из ничтожества героя....
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mgordeev
1483636444
Система образования оставляет желать лучшего конечно.
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spartach n1
1483638929
Хватит писать про клоунов !
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MastaRave
1483690129
Оно и видно что в школу не ходил рекордсмен ты наш
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