Акинфеев: «В школе получал двойки по физкультуре, потому что не ходил на нее»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что пропускал в школе уроки физической культуры. Игрок сборной России добавил, что из-за этого он получал от преподавателей плохие оценки.

– Мы в школе наших спортсменов практически не видели. Вы тоже постоянно были на сборах?

– Именно так. Слава богу, учителя всегда шли навстречу. Экзамены я обычно сдавал дней на пять-шесть позже остальных ребят. Ко мне приходили все учителя, принимали все мои контрольные и помогали догнать программу, потому что я половину не знал, не учил и не сдал бы. Я им за это очень благодарен.

– Игорь, а была ли лично у вас физкультура?

– (Смеется.) Я получал двойки, потому что не ходил на нее. Все юноши-футболисты каждую субботу или воскресенье — не помню уже — участвовали в турах чемпионата Москвы. А в школе у нас в пятницу были два урока физкультуры. Я всегда пропускал их — берег себя, потому что боялся получить травму. Не дай бог не попасть на чемпионат — это была бы трагедия!

– Можете назвать школьные предметы, которые вам нравились?

– Мне нравились биология и география — очень познавательные предметы, – цитирует слова Акинфеева «ОК!».