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    «Анжи» готов бесплатно отпустить Яковлева, Паршивлюка, Обертана и еще 10 игроков в другие клубы

    «Анжи» готов отпустить 13 футболистов, предоставив им статус свободных агентов.

    В списке игроков, которых махачкалинский клуб готов готов отпустить бесплатно, находятся Филипп Будковский, Али Гаджибеков, Иво Иличевич, Дарко Лазич, Иван Маевский, Габриэль Обертан, Сергей Паршивлюк, Мохаммед Рабиу, Шандао, Лоренцо Эбесилио, Седрик Ямбере, Амаду Мутари и Павел Яковлев.

    Напомним, ранее стало известно, что новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев. До этого клуб принадлежал Сулейману Керимову.

    Источник: Р-Спорт

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    05.01.2017 12:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +345

      zadira56 6 января 2017, 09:30

      С Хабаровска игроков нагонят что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 5 января 2017, 19:36

      Что за бред?Ямбере и Будковский в Анжи на правах аренды,Как они их могут продать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      пожарный 5 января 2017, 19:22

      печально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      лёха72 5 января 2017, 18:39

      развал анджи продолжается.во 2 лигу пора

      0
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      Рейтинг: +63

      Forge 5 января 2017, 18:35

      В тулу хоть кто нибудь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 января 2017, 15:16

      Григорян.Один за всех.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 5 января 2017, 14:13

      Вот и еще одна команда развалилась!((

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 января 2017, 14:08

      .. Шандао.. его бы вроде Рейнгольд божествил помнится и плевался в Джикия))

      0
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      Рейтинг: +80

      Said_ 5 января 2017, 14:07

      Лазич в Уфу, Гаджибеков в Амкар, Яковлев в Крылья. Будковский, Иличевич, Маевский и Обертан скорее всего по домам

      0
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      Рейтинг: +67

      artem27066 5 января 2017, 13:19

      Дважды на одни и те же грабли наступили с этой продажей игроков

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