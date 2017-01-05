«Анжи» готов бесплатно отпустить Яковлева, Паршивлюка, Обертана и еще 10 игроков в другие клубы

«Анжи» готов отпустить 13 футболистов, предоставив им статус свободных агентов.

В списке игроков, которых махачкалинский клуб готов готов отпустить бесплатно, находятся Филипп Будковский, Али Гаджибеков, Иво Иличевич, Дарко Лазич, Иван Маевский, Габриэль Обертан, Сергей Паршивлюк, Мохаммед Рабиу, Шандао, Лоренцо Эбесилио, Седрик Ямбере, Амаду Мутари и Павел Яковлев.

Напомним, ранее стало известно, что новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев. До этого клуб принадлежал Сулейману Керимову.